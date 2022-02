Fiorentina, Italiano alza l'asticella: "Siamo temibili per la Champions"

VERSO FIORENTINA-ATALANTA

Il tecnico viola: "Il lavoro che stiamo facendo è sotto gli occhi di tutti, dobbiamo essere orgogliosi"

L'Atalanta per continuare il momento positivo e avvicinarsi alla zona Champions. La Fiorentina di Italiano ospita la Dea al Franchi pochi giorni dopo averla eliminata dalla Coppa Italia, per i viola un'occasione per confermarsi protagonista di questa Serie A. "Allegri ha detto di considerare anche la Fiorentina nella lotta per la Champions - ha commentato Italiano -. Fa piacere, vuol dire che siamo considerati. La verità è che siamo temibili". Getty Images

In questo senso la sfida contro l'Atalanta può anche essere vista come uno scontro diretto: "Sarà una gara difficile perché quella di Gasperini è una delle squadre più forti del campionato. Sono contento di avere il nostro pubblico perché l'entusiasmo è tornato, ora speriamo di mantenere un po' di continuità".

Il quarto posto valevole per la Champions, ora occupato dalla Juventus a 47 punti, è distante otto punti ma i bianconeri hanno due partite in più della Fiorentina: "La verità è che siamo temibili, questo deve renderci orgogliosi per il lavoro che abbiamo fatto - ha continuato Italiano commentando le parole di Allegri -. Ogni partita però è un esame e mi auguro di dare continuità alle prestazioni. Possiamo crescere molto come ha fatto l'Atalanta negli ultimi anni, c'è margine di miglioramento".

Contro l'Atalanta dovrebbe esserci Piatek in attacco dal primo minuto: "Sono felicissimo per come interpreta le partite e non solo per i gol fatti. Pensa prima alla squadra e poi all'obiettivo personale e sono rimasto stupito dalla disponibilità. Lui e Cabral hanno voglia di entrare subito nei meccanismi di squadra".