Fiorentina, il figlio di Barone su Twitter: "Una vergogna il rigore per la Lazio"

Alla Fiorentina non è andato giù il rigore assegnato alla Lazio che ha dato via alla rimonta biancoceleste. Iachini è stato piuttosto pacato dopo la partita, Pradé ha attaccato l'arbitro ("Ci ha fatto perdere") ma Pietro Barone, figlio di Joe, braccio destro di Commisso, su Twitter non ha usato mezze misure: "So come funziona il calcio ma è una vergogna. Perché non hanno usato il VAR?". Serie A, Lazio-Fiorentina 2-1: gli highlights

Barone, commentando la partita in diretta sui social, sin da subito ha twittato: "Si è buttato" riferendosi a Caicedo per poi commentare "Ma stiamo scherzando? Non era rigore, è inesistente". Rivedendo l'azione al replay e rispondendo ad un follower: "Fammi sapere perché non sono andati a rivederlo al VAR".

A fine partita, l'affondo più pesante: "Seguo il calcio da una vita, so come va. Ma certe volte non voglio credere sia ancora così. È veramente una vergogna".