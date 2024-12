Fiorentina, il dg Ferrari: "Bove deve fare degli esami in settimana, poi sapremo meglio"

In casa Fiorentina sarà una settimana chiave per capire meglio il futuro agonistico di Edoardo Bove, dopo il malore in campo nel match contro l'Inter. Lo ha ammesso il dg della Viola Alessandro Ferrari, all'ingresso dell'odierna assemblea della Lega Serie A. "Non sono sorpreso dall'andamento in campionato, sta andando bene, siamo contenti - ha spiegato ai cronisti presenti -. Ora abbiamo tutti il cuore e il pensiero a Edoardo, quindi il campionato viene dopo. Ora deve fare ancora degli accertamenti e degli esami questa settimana, poi sapremo tutto meglio".