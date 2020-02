Fiorentina, i tifosi al fianco di Commisso: "Io sto con Rocco"

VERSO L'ATALANTA

I tifosi della Fiorentina scendono in campo al fianco del loro presidente, Rocco Commisso. Dopo le roventi polemiche seguite alla sfisa dello Stadium con la Juve, sabato pomeriggio al Franchi arriva l'Atalanta e a Firenze l'ambiente si preannuncia infuocato. Stano a quanto riporta 'Il Corriere Fiorentina', infatti, venerdì pomeriggio il Pentasport di 'Radio Bruno' distribuirà gratuitamente centinaia di magliette da indossare durante la sfida coi bergamaschi con la scritta: "Io sto con Rocco - Sono disgustato". Ma il numero uno viola chiede calma. Commisso vs Nedved: la storia si ripete

La rivalità tra i tifosi viola e quelli bergamaschi è infatti diventata molto accesa negli ultimi tempi e a Firenze sabato arriverà un vero e proprio nemico della Fiesole: Gian Piero Gasperini. Sono passate infatti solo poche settimane da quanto accaduto in Coppa Italia, quando il tecnico dell'Atalanta è stato a lungo insultato dagli ultras viola e poi ha perso la pazienza in conferenza stampa ("I figli di pu... sono loro").

Per questo Rocco Commisso ha fatto un appello ai propri tifosi attraverso le pagine de 'Il Corriere dello Sport' per chiedere loro di mantenere toni civili al Franchi: “Voltiamo pagina rispetto a quanto accaduto - l'invito del numero uno viola - Voglio uno stadio positivo, ironico e, soprattutto, non offensivo nei confronti di nessuno. Sono certo che i nostri tifosi sapranno essere sagaci e propositivi”.

Commisso prova a gettare acqua sul fuoco, ma a Firenze sabato ci si attende un pomeriggio bollente.

Vedi anche fiorentina Fiorentina, Commisso: "Contento di ciò che ho detto e fatto dopo la Juve" Vedi anche Atalanta Gasperini e la simulazione di Chiesa: così è nato l'odio di Firenze