Atalanta, Gasperini contro i tifosi viola: "Gli insulti? I figli di p... saranno loro"

La ruggine risale alla passata stagione, o forse anche più in là, per un passato juventino ben poco gradito sotto la Fiesole. Ma di certo nella brutta accoglienza riservata dai tifosi della Fiorentina a Gian Piero Gasperini pesano le dichiarazioni del tecnico dell'Atalanta su Federico Chiesa di un anno fa, così come più in generale lo scorie di del doppio scontro (campionato-Coppa Italia) proprio della scorsa stagione. E oggi, per tutta la durata dell'incontro il Gasp è stato oggetto di cori contro e di insulti pesanti ("Figlio di p...", il coro più volte ripetuto) di buona parte del publbico del Franchi. Una partita oltretutto finita male per il tecnico dell'Atalanta, con una eliminazione sorprendente. Ma ciò che forse più a sorpreso, perché senza filtri, è stata la reazione dello stesso Gasperini in sala stampa, quando dopo aver esaminato il match non ha trattenuto la rabbia per i cori ricevuti: "Il pubblico? Sono sempre venuto da avversario, senza insultare nessuno: figlio di p… è un insulto pesante ed eccessivo. Mia madre ha fatto la guerra per dare la libertà anche a quelli che mi dicono figlio di p… Ma i figli di p… sono loro. Si tratta di maleducazione e cafonaggine, oltre che di un insulto pesante da affrontare". Una replica dura e diretta, destinata a fomentare ulteriormente una brutta polemica.