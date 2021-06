Fiorentina, è il Gattuso-Day: il nuovo tecnico in visita ai Campini

NUOVA AVVENTURA

Insieme a Ringhio è arrivato al Centro Sportivo Astori anche il suo staff

A Firenze è il grande giorno di Rino Gattuso. Il nuovo allenatore è arrivato al Centro Sportivo Astori a bordo di un van bianco intorno alle 9.30 del mattino per visitare i locali di lavoro in vista del 1° luglio quando inizierà ufficialmente la sua nuova avventura. Il tecnico ha salutato il suo staff e i dirigenti viola, dialogando con Joseph Commisso. firenzeviola.it

Insieme a Ringhio ai Campini è arrivato anche lo staff che lo aiuterà nel suo lavoro a Firenze: Dino Tenderini, Massimo Innocenti e Bruno Dominici, oltre ai preparatori dei portieri, Valerio Fiori e Roberto Perrone.

Sarà anche l'occasione per fare il punto sul mercato: Gattuso avrebbe chiesto come rinforzo a centrocampo Tiémoué Bakayoko, allenato a Napoli e rientrato al Chelsea per fine prestito. La trattativa potrebbe partire nei prossimi giorni, anche se un ostacolo non da poco rimane l'ingaggio del centrocampista.

Sul taccuino dei dirigenti viola c'è anche Sergio Oliveira, centrocampista del Porto giustiziere in Champions della Juve. Come riporta la Nazione ai portoghesi, bottega sempre cara, è arrivata una prima offerta di 15 milioni, ritenuta insufficiente, ma aggiungendo 5 milioni in bonus la trattativa dovrebbe andare a buon fine.