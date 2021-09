Fiorentina, Commisso: Vergognosi cori tifosi Atalanta contro Vlahovic

IL PRESIDENTE

"Due anni fa se la sono presa con Dalbert: i fiorentini non fanno queste cose"

La Fiorentina è partita con il piede giusto, ma Rocco Commisso spera che questo sia solo l'inizio di una grande stagione. Il presidente viola, tuttavia, se la prende con i tifosi dell'Atalanta per il comportamento tenuto nei confronti di Vlahovic. "Non mi è piaciuto quello che hanno fatto loro: due anni fa se la sono presa con Dalbert con cori razzisti, quest'anno con Dusan Vlahovic a cui hanno detto mentre faceva l'intervista che è uno zingaro. Cose brutte, si devono vergognare", ha detto in una intervista diffusa sul sito ufficiale del club viola.

"La famiglia Percassi è buonissima, bravissima gente, però i tifosi qui devono guardare quello che fanno e quello che dicono perché non è giusto offendere giocatori, perché noi non l'abbiamo mai fatto. I tifosi fiorentini non fanno queste cose", ha aggiunto.