Serie A, Atalanta-Fiorentina 1-2: Vlahovic implacabile due volte dal dischetto

ATALANTA-FIORENTINA 1-2

Tre reti a Bergamo tutte su rigore. Inutile per la Dea la rete di Zapata nella ripresa

Colpo esterno della Fiorentina che, nell'anticipo serale della terza giornata di Serie A, si è imposta 2-1 sull'Atalanta. Sfida che si è disputata tra due squadre che hanno pressato a tutto campo, ma che si è decisa dagli undici metri. La doppietta di Vlahovic per la Fiorentina è arrivata infatti dal dischetto, prima al 33' e poi al 49', per i falli di Maehle e Djimsiti. Stessa modalità per la rete dell'Atalanta con Zapata al 65'. Atalanta-Fiorentina: le foto del match Getty Images

LA PARTITA

Al Gewiss Stadium l'hanno decisa gli uomini copertina, ma forse alla vigilia era difficile aspettarsi che tre reti su tre - e fanno cinque su cinque considerando le ultime segnate in questo stadio in Serie A - arrivassero su rigore. La Fiorentina di Italiano ha sorpreso l'acciaccata Atalanta e lo ha fatto imponendosi 2-1 con alcune delle armi proprie della Dea di Gasperini, ovvero pressing, difesa alta e organizzazione quasi maniacale. Al resto ci hanno pensato gli episodi chiave che hanno colorato l'album del match, premiando la viola ed esaltando ancora una volta Vlahovic davanti al totem Zapata che pur in condizioni precarie ha saputo mettere la propria firma. Per la Fiorentina, dopo la sconfitta all'esordio, sono sei punti in tre partite mentre l'Atalanta, come già accaduto in passato, ha iniziato questo campionato col freno a mano tirato e soli quattro punti con l'unica vittoria arrivata all'esordio in pieno recupero contro il Torino.

Che l'Atalanta non fosse al meglio si sapeva già prima della sosta e con gli acciacchi derivati dalle nazionali, non solo Muriel ko ma anche Ilicici con problemi alla schiena e Zapata ritrovato in extremis, Gasperini ha dato fiducia a Miranchuk e Zappacosta, spostando Maehle sulla sinistra. La Fiorentina invece ha rinunciato ai suoi sudamericani per dare spazio a giocatori freschi, di gamba, pronti a pressare l'Atalanta in maniera ultra offensiva e con una linea di difesa spostata in avanti fino alla linea di centrocampo. Ecco spiegato Duncan al posto di Castrovilli, ma anche Sottil invece di Nico Gonzalez. Ne è uscita una sfida ad alto ritmo nel primo e con poche occasioni con l'Atalanta che nei primi dieci minuti ha spaventato i toscani, trovando il gol con Djimsiti poi annullato, salvo poi spegnersi velocemente lasciando campo agli avversari. Al 33' l'episodio chiave che ha sbloccato il match con l'intervento di mano di Maehle in area che ha mandato Vlahovic sul dischetto.

La reazione dell'Atalanta non è stata immediata, poche idee e sottoritmo per i nerazzurri come già visto anche contro Torino e Bologna nelle prime uscite. Lo spostamento in avanti del baricentro e della pressione dopo l'intervallo ha però aperto subito un varco in cui Bonaventura si è infilato al 49' andandosi a prendere il secondo rigore di serata, sempre trasformato da Vlahovic. Per recuperarla Gasperini ha mandato in campo Malinovskyi e Gosens per dare qualità e quantità, riuscendoci per larghi tratti, ma scontrandosi sempre contro la fase difensiva di Italiano e le parate di Terracciano dopo il gol di Zapata su rigore per fallo di Callejon sull'esterno tedesco. Il portiere viola si è poi superato su Zapata e Palomino, ma anche su Djmsiti da buona posizione blindando il risultato. Dall'altra parte Vlahovic non è arrivato di un soffio all'appuntamento con la tripletta prima degli ultimi venti minuti in apnea.

--

LE PAGELLE

Miranchuk 5 - Spreca una buona occasione da titolare provando molti dribbling senza però completarne uno. Non dà ritmo e non è pericoloso negli ultimi metri.

Zapata 6 - Recuperato in extremis non era al meglio e si è visto. Fa a sportellate con Milenkovic, ma si divora anche una grossa occasione davanti a Terracciano. Si sblocca dal dischetto.

Maehle 5 - Serata storta come gran parte dei compagni, schierato sulla sinistra dà l'impressione di non trovare le misure nelle due fasi. In più sporca la sua prestazione con il fallo di mano da rigore.

Vlahovic 7,5 - Glaciale dal dischetto due volte, implacabile in zona gol. Altra doppietta a coronamento di una prestazione ottima anche fuori dall'area di rigore per movimenti e sponde.

Bonaventura 7 - Dà qualità nel palleggio in mezzo al campo e si fa sempre trovare pronto in appoggio alle azioni d'attacco. Si inventa l'azione personale in occasione del secondo rigore di serata.

Terracciano 7 - Spiazzato dal rigore di Zapata, prima e dopo si rende protagonista di serata con interventi decisivi di istinto e tecnica. Nel finale blinda la porta anche su Palomino e Djimsiti.

--

IL TABELLINO

ATALANTA-FIORENTINA 1-2

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 6; Toloi 5,5, Palomino 6, Djimsiti 5; Zappacosta 5,5, Pasalic 5,5 (37' st Ilicic sv), Freuler 6, Maehle 5 (5' st Gosens 5,5); Pessina 5,5 (40' st Koopmeiners sv), Miranchuk 5 (5' st Malinovskyi 6,5); Zapata 6 (37' st Piccoli sv). A disp.: Musso, Rossi, Lovato, Demiral, Pezzella. All.: Gasperini 5.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 7; Venuti 6 (25' Odriozola 5,5), Milenkovic 6,5, Igor 6, Biraghi 6; Bonaventura 7, Torreira 6 (21' st Amrabat 6), Duncan 6,5 (31' st Castrovilli 6); Callejon 6 (31' st Gonzalez 6), Vlahovic 7,5, Sottil 6 (21' st Saponara 6). A disp.: Dragowski, Quarta, Benassi, Nastasic, Pulgar, Maleh, Kokorin. All.: Italiano 6,5.

Arbitro: Marini

Marcatori: 33' rig. Vlahovic (F), 4' st rig. Vlahovic (F), 20' st rig. Zapata (A)

Ammoniti: Maehle, Gosens, Freuler, Palomino (A); Bonaventura, Igor, Milenkovic, Odriozola (F)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• L’Atalanta è diventata la terza squadra contro cui la Fiorentina ha ottenuto almeno 50 successi in Serie A, dopo il Bologna (54) e il Napoli (53).

• La Fiorentina ha vinto in casa dell’Atalanta in Serie A per la prima volta da febbraio 2016, con Paulo Sousa in panchina.

• Dusan Vlahovic ha realizzato tutti i nove rigori calciati in Serie A.

• Vlahovic è solamente il terzo giocatore della Fiorentina ad aver realizzato una doppietta dal dischetto in un match di Serie A dal 2004/05 ad oggi (da quando Opta raccoglie questo tipo di dato), dopo Pulgar contro il Parma nel 2020 e Jovetic contro l'Udinese nel 2012.

• Nell'anno solare 2021, solo Lewandowski (30), Messi (23) e Haaland (22) hanno segnato più di Vlahovic (20 gol) nei top-5 campionati europei.

• Álvaro Odriozola è diventato il 5° giocatore che dal 1998/99 ha collezionato almeno una presenza sia con la Fiorentina che con il Real Madrid in campionato, dopo Predrag Mijatovic, Javier Portillo, Marcos Alonso e il suo attuale compagno di squadra José Callejón.

• Duván Zapata è diventato il secondo miglior marcatore dell'Atalanta in Serie A (57 reti), superando Germán Denis e Adriano Bassetto, alle spalle solo di Cristiano Doni (69).

• Solo il Rayo Vallecano (tre) ha incassato più reti dal dischetto dell'Atalanta (due) nei top-5 campionati europei 2021/22.

• L'Atalanta ha chiuso un primo tempo di Serie A con un solo tiro tentato per la prima volta sotto la guida di Gianpiero Gasperini - l'ultima volta fu a maggio 2016 contro il Napoli con Edoardo Reja in panchina.

• Gianpiero Gasperini ha registrato la sua 450ª panchina in Serie A.