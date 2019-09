Fiorentina-De Paul, la viola rilancia: nuova offerta

La Fiorentina non molla Rodrigo De Paul. Il club viola avrebbe infatti effettuato un nuovo rilancio per l'attaccante dell'Udinese. Numeri alla mano, il club di Commisso avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro più tre di bonus e il 10% sulla plusvalenza di un'eventuale futura rivendita. Cifre importanti, che ribadiscono la voglia della Fiorentina di mettere le mani sul giocatore per rinforzare la rosa. A breve si attende la risposta dei friulani.