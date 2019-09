Fiorentina, Commisso: "Dovevamo perdere 6-0 e invece... Oggi Ribery meglio di CR7"

LE PAROLE

La prestazione della sua Fiorentina contro la Juventus ha convinto Rocco Commisso, presente in tribuna al Franchi. "Sono contentissimo, è stata una bellissima partita. I ragazzi ci hanno messo il cuore, hanno giocato fino alla fine. Dovevamo perdere 6-0, invece abbiamo pareggiato", il commento del patron dei toscani. Non manca un elogio per i singoli: "Avete visto Ribery? A 36 anni ha giocato meglio di Ronaldo. Chiesa e Castrovilli sono fenomenali".

La squadra di Montella ha conquistato un solo punto nelle prime tre giornate, ma Commisso guarda avanti con grande fiducia: "Prima di venire avevo detto che non sarei tornato in caso di sconfitta. La vittoria arriverà, dateci tempo. Negli ultimi due mesi abbiamo battuto il record di abbonamenti degli ultimi 20 anni, abbiamo ricostruito una squadra che non c'era. Presto vinceremo una partita".

