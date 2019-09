Serie A, Fiorentina-Juventus 0-0: debutto amaro per Sarri

FIORENTINA-JUVENTUS 0-0

Pareggio senza reti nel primo anticipo della 3a giornata di Serie A: Fiorentina-Juventus 0-0. Al Franchi di Firenze il debutto sulla panchina bianconera di Sarri non è andato nel migliore dei modi con la Fiorentina più volte vicina al gol e fermata nel primo tempo dalla traversa di Chiesa e da un errore di Dalbert. Bianconeri in difficoltà e costretti a tre cambi per problemi fisici, ma la difesa ha retto anche nella ripresa. Le foto di Fiorentina-Juventus





































































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Sicuramente Maurizio Sarri si sarebbe aspettato un debutto diverso sulla panchina della Juventus, ma al Franchi di Firenze è arrivato uno 0-0 che - contando le occasioni - è oro colato. I bianconeri, apparsi stanchi e poco determinati, hanno dovuto fare i conti con la veemenza della Fiorentina di Montella, scesa in campo per regalare una giornata da ricordare al nuovo patron Commisso e ai propri tifosi. Lo 0-0 finale non premia gli sforzi della Viola, sfortunata nel primo tempo e in riserva nella ripresa, ma ha evidenziato soprattutto la difficoltà della Juventus costretta a rinunciare progressivamente a Douglas Costa, Pjanic e Danilo per problemi muscolari.

Montella ha sorpreso tutti schierando la squadra con la difesa a tre e rinunciando a un attaccante per schierare contemporaneamente Lirola e Dalbert sugli esterni, con Caceres e Milenkovic nella linea a tre ai fianchi di Pezzella. La differenza però nella prima parte della sfida l'ha fatta il ritmo messo in campo dalla Fiorentina, con un pressing altissimo che ha messo in grossa difficoltà il centrocampo di Sarri. Le occasioni non sono mancate, ma prima Chiesa al 15' è stato sfortunato a colpire la traversa nel rimpallo sul rinvio sbagliato di Szczesny, poi Dalbert ha fallito da pochi passi un colpo di testa a colpo sicuro. Il tutto tra una giocata e l'altra di Ribery, bravo a svariare su tutto il fronte d'attacco.

La reazione della Juventus attesa nella ripresa non è arrivata, anzi, salvo due occasioni potenziali non sfruttate da Khedira e Higuain, per Dragowski è arrivata una giornata tutto sommato tranquilla, impegnato seriamente solo da Matuidi nel primo quarto d'ora. Nella seconda parte di gara la Fiorentina ha abbassato il ritmo attendendo la giocata dell'avversario, ma non è arrivato lo spunto decisivo per i tre punti. Da segnalare comunque l'ottima prova di Castrovilli in mezzo al campo; giornata storta per Cristiano Ronaldo.

IL TABELLINO

Fiorentina-Juventus 0-0

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella (38' st Ceccherini), Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli (44' st Zurkowski), Dalbert; Chiesa, Ribery (23' st Boateng). A disp.: Terracciano, Vlahovic, Ranieri, Venuti, Terzic, Cristoforo, Montiel, Ghezzal, Sottil. All.: Montella.

Juventus (4-3-3): Szcesny; Danilo (16' st Cuadrado), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic (44' Bentancur), Matuidi; Douglas Costa (8' Bernardeschi), Higuain, Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Rabiot, Emre Can, Ramsey, Dybala. All.: Sarri.

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Caceres, Chiesa, Castrovilli (F); Pjanic, De Ligt, Bentancur (J)

Espulsi: nessuno

Note: ammonito Montella (F)