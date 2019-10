Fiorentina, Castrovilli in viola fino al 2024: "Voglio diventare una bandiera"

RINNOVO

E rinnovo fu. Dopo le molte voci su un possibile prolungamento di contratto, Gaetano Castrovilli si è legato alla Fiorentina fino al 2024. Ingaggio di un milione più bonus. "Essere un simbolo della Fiorentina mi farebbe piacere. Sono qui per migliorarmi ogni giorno e far parte del progetto. Ripercorrere la carriera di Antognoni sarebbe fantastico". Un rinnovo cercato da entrambe le parti: "Ho detto subito sì. Qui c'è grande entusiasmo da parte di tutti".

"Io penso a migliorarmi ogni giorno e a limare quei piccoli particolari per fare sempre meglio. Mi sono sentito importante quando sono uscito contro la Juventus, con lo stadio che mi applaudiva. Sono contento di questo". Castrovilli è soddisfatto del suo inizio campionato con la maglia viola e non si dispera per la mancata convocazione in Nazionale: "Sono un ragazzo che ama le sfide e quindi voglio affrontare questa sfida e superarla. Spero in questa chiamata in azzurro".

Grande soddisfazione anche per il gol a San Siro: "Da piccolo ero un grande tifoso del Milan e forse mi è dispiaciuto un po' - afferma ridendo -. Mi stavo quasi emozionando dopo aver segnato perché farlo in questo stadio è incredibile per ogni calciatore". E quando gli si chiede se gli piacerebbe far parte della rosa quando i viola giocheranno la prima partita nell'eventuale nuovo stadio la risposta è secca: "Sì".