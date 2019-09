Cori razzisti, Ancelotti: "Giusto sospendere Atalanta-Fiorentina"

LE PAROLE

"Giusto così, ha fatto bene". Così il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha commentato la decisione del giudice di gara Orsato di sospendere momentaneamente il match Atalanta- Fiorentina a causa dei cori razzisti contro Dalbert. "È un passo avanti, altri ce ne saranno, bisogna seguire questa linea. Il presidente della Fifa oggi dice basta ai cori razzisti e agli insulti, anche noi diciamo basta", ha commentato il tecnico azzurro ai microfoni di Radio anch'io sport. Napoli, Ancelotti: "Llorente-Milik, bene così. Buona gestione della gara"

Ancelotti non ha dubbi: "Bisogna essere duri nell'applicazione delle norme che ci sono. E abbiamo anche il vantaggio delle tante telecamere negli stadi". Una condanna a pieno titolo nei confronti dei tanti episodi di razzismo che si verificano nei nostri stadi. Il tecnico azzurro ha parlato poi del suo Napoli: "La mia squadra mi piace molto per il livello di qualità, per il carattere, la personalità. Siamo cresciuti nell'ultimo periodo. Noi pensiamo e vogliamo essere competitivi fino alla fine con tutti".

E per quanto riguarda la Champions League, dopo la vittoria al San Paolo con il Liverpool Ancelotti crede nella qualificazione: "Gli ottavi di finale sono alla portata di mano del Napoli". L'allenatore ha sottolineato che "il Genk è partito male, noi invece abbiamo cominciato meglio dell'anno scorso, ma come sempre bisogna tenere gli occhi bene aperti. Il calendario è migliore per noi rispetto all'edizione passata. Contiamo di arrivare agli ottavi".