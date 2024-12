Coreografia, striscione e cori: la Fiesole omaggia Bove al Franchi

Le manifestazioni di affetto per Edoardo Bove sono poi proseguite anche in campo. Poco prima del fischio di inizio, i bambini che accompagnano squadre e arbitri in campo hanno esposto un piccolo lenzuolo: "Non volevi la maglia. Eccoti lo striscione. Forza Edo, ti aspettiamo". Anche l'immediata rete dell'Empoli, per uno scherzo del destino al minuto 4, si è trasformata in un'occasione di vicinanza: Ekong, il marcatore del gol, con la mano ha formato un quattro in omaggio allo sfortunato avversario.