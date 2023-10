Nazionale, riecco Bonaventura: l'uomo giusto nel momento più delicato

IL PROTAGONISTA

A 34 anni il centrocampista della Fiorentina si è riguadagnato l'azzurro: duttilità e intelligenza tattica hanno convinto Spalletti

I numeri di Jack Bonaventura in questo inizio di campionato sono sensazionali. Non certo una novità dalle parti di Firenze. Il centrocampista, alla sua quarta stagione viola, tra chilometri percorsi e prestazioni ad altissimo livello è diventato un punto fermo della formazione di Vincenzo Italiano. In questa stagione in 8 partite 4 gol e 2 assist, per un giocatore capace di adattarsi a molti ruoli. Da trequartista a mezzala, sviluppando il gioco con intelligenza tattica e la personalità da allenatore in campo. Caratteristiche che hanno attirato l'attenzione del ct Luciano Spalletti.

Dopo 3 anni infatti, ultima partita in azzurro il 7 ottobre 2020 nell'amichevole tra Italia e Moldova a Firenze, Bonaventura ritrova l'azzurro. Certo i 34 anni e una Nazionale da ringiovanire non hanno giocato a suo favore, ma le prestazioni sempre più convincenti hanno fatto cambiare idea al tecnico toscano. A 34 anni dunque Jack si riprende la Nazionale. Del resto la conferma che è l'uomo giusto per aiutare gli azzurri in un momento così delicato, il ct l'ha avuta direttamente a Napoli assistendo alla gara con la Fiorentina. Il secondo gol viola a firma Bonaventura non solo ha consolidato la prestazione della squadra di italiano, ma ha ulteriormente avallato che l'età non è un limite. Italiano lo sa e ora anche Spalletti.