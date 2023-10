Serie A, Napoli-Fiorentina 1-3: i viola sbancano il Maradona, travolti i partenopei

NAPOLI-FIORENTINA 1-3

I viola affondano gli uomini di Rudi Garcia grazie alle reti di Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez. Inutile il rigore del momentaneo 1-1 di Osimhen

Nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A la Fiorentina sbanca lo stadio Maradona battendo 3-1 il Napoli al termine di una splendida prova. I viola, passati in vantaggio nel primo tempo con Brekalo, subiscono il pari su rigore siglato da Osimhen. Ma nella ripresa raddoppiano con Bonaventura e chiudono i conti nel finale con Nico Gonzalez. Con questo successo la Fiorentina supera il Napoli e raggiunge la Juve al terzo posto a 17 punti, 3 in più dei partenopei.

LA CRONACA DEL MATCH

Dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid, il Napoli torna a concentrarsi sul campionato con l'obiettivo di proseguire il cammino dopo i successi su Udinese e Lecce. Per farlo, Garcia si affida ai titolarissimi col tridente composto da Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Nella Fiorentina, Italiano lascia in panchina un po' a sorpesa Nico Gonzalez con Ikoné schierato dal primo minuto al suo posto. In avanti Nzola vince il ballottaggio con Beltran.

La prima grande occasione del match è di marca viola con una spettacolare rovesciata di Martinez Quarta su azione d'angolo respinta a pochi passi dalla riga di porta da Osimhen. Nel ribaltamento di fronte il Napoli va a un passo dal gol con Di Lorenzo che scarica verso la porta un destro da ottima posizione, deviato in angolo da Terracciano. I ritmi sono altissimi e al 7' la Fiorentina passa in vantaggio: su un cross dalla destra, Martinez Quarta colpisce di ginocchio la sfera che si stampa sul palo. La palla carambola dalle parti di Brekalo che, da posizione defilata, infila in rete sotto le gambe di Meret, non perfetto nell'intervento. Al 22' annullato un gol a Osimhen per un precedente fuorigioco di Olivera su tocco di Kvara durante un'azione confusa in area viola. Alla mezz'ora il Napoli perde Anguissa per un infortunio muscolare. Al suo posto Garcia manda in campo Raspadori. Nell'ultimo dei quattro minuti di recupero l'arbitro La Penna fischia un rigore per il Napoli: Terracciano travolge Osimhen che aveva ricevuto palla da Parisi, autore di un'ingenuità clamorosa. Dal dischetto va proprio il bomber nigeriano che non sbaglia. Le squadre vanno così al riposo sull'1-1.

A inizio ripresa è la Fiorentina ad andare a un passo dal raddoppio con un'azione in contropiede conclusa sul palo esterno da Ikoné. Al 57' è ancora il francese a rendersi pericolosissimo con un sinistro a giro che lambisce il legno. La Fiorentina macina gioco ma regala anche grandi occasioni e così al 59' Terracciano deve superarsi su Osimhen, lanciato a rete da una clamorosa incomprensione tra Kayode e Milenkovic. Al 63' arriva il meritato raddoppio viola con Bonaventura che scarica in rete dopo una percussione centrale di un ottimo Duncan. Il Napoli subisce il colpo e non riesce a reagire se non con sporadiche azioni in solitaria e palle buttate in mezzo all'area. Garcia tenta anche le carte Simeone e Lindstrom al posto di Osimhen e Zielinski ma senza particolare successo e così, in pieno recupero, il neoentrato Nico Gonzalez cala il tris spedendo in rete il cross di Parisi in contropiede.

Sconfitta pesante per il Napoli (la seconda in campionato dopo il ko con la Lazio) che allontana gli azzurri dalle zone alte della classifica col Milan che vola a +7. La Fiorentina, invece, continua a stupire e, grazie a una gara di corsa, cuore e coraggio, raggiunge la Juventus al terzo posto a quota 17.



LE PAGELLE

Osimhen 6,5 - Lotta su ogni pallone in attacco impensierendo da solo la retroguardia della Fiorentina. E' bravissimo a guadagnarsi il rigore sfruttando l'erroraccio di Parisi. Ed è freddissimo a trasformare dagli 11 metri. Nella ripresa si lascia ipnotizzare da Terracciano a tu per col portiere viola.

Meret 5 - Subisce il primo gol con una palla che gli passa sotto le gambe in modo piuttosto goffo. Non appare quasi mai sicuro e la difesa ne risente.

Zielinski 5 - Una delle sue peggiori serate. Non si accende praticamente mai, inventa poco anche in fase di non possesso appare sempre in difficoltà. In questo avvio di stagione, il Napoli si è molto spesso affidato alle sue giocate. Oggi non è riuscito a prendere per mano la squadra.

Bonaventura 7 - Il numero 5 viola festeggia la convocazione in Nazionale con una prova davvero positiva. Alterna giocate di classe a momenti di straordinaria intensità agonistica. Trova il gol del 2-1 rimanendo freddissimo a tu per tu con Meret.

Terracciano 6,5 - Il fallo da rigore su Osimhen è netto ma in quel caso il colpevole è Parisi che opta per uno sciagurato retropassaggio di petto. Sull'1-1 salva letteralmente il risultato ipnotizzando Osimhen lanciato a rete.

Kayode 6,5 - "Macchia" una splendida prova con un'imprecisione nella ripresa che libera al tiro Osimhen. Per il resto è un motorino che corre, difende e attacca con una tranquillità da veterano. Il 19enne terzino ha un futuro roseo davanti a sé.





IL TABELLINO

NAPOLI-FIORENTINA 1-3

Napoli (4-3-3): Meret 5; Di Lorenzo 6, Natan 6, Ostigard 5,5, Olivera 5; Anguissa 5,5 (32' Raspadori sv), Lobotka 5,5 (31' st' Gaetano sv), Zielinski 5 (31' st' Lindstrom sv); Politano 5,5 (12' st' Cajuste 5), Osimhen 6,5 (31' st' Simeone sv), Kvaratskhelia 5,5. A disp.: Contini, Idasiak, Demme, Mario Rui, Elmas, Zerbin, D'Avino, Zanoli. All: Garcia 5.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6,5; Kayode 6,5 (38' st' Ranieri sv), Milenkovic 6, Martinez Quarta 6, Parisi 5,5; Arthur 6 (38' st' Infantino sv), Duncan 6,5 (38' st' Mandragora sv); Ikoné 6,5 (44' st' Comuzzo sv), Bonaventura 7, Brekalo 7 (28' st' Nico Gonzalez 6,5); Nzola 6. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Biraghi, Sottil, Maxime Lopez, Beltran, Barak, Amatucci, Kouame. All: Italiano 7.

Arbitro: La Penna

Marcatori: 7' Brekalo (F), 50' rig. Osimhen (N), 18' st' Bonaventura (F), 48' st' Nico Gonzalez (F)

Ammoniti: Terracciano (F), Martinez Quarta (F), Bonaventura (F), Ranieri (F), Cajuste (N), Simeone (N)

Espulsi: -

Note: recuperi 5'+5'

LE STATISTICHE DI OPTA

- La Fiorentina ha guadagnato almeno 17 punti nelle prime otto gare di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria (nel 1998/99 e nel 2015/16 con 18 punti in entrambe le occasioni).

- Giacomo Bonaventura (sei: quattro reti e due assist) è il centrocampista che ha partecipato a più gol in questa Serie A.

- Nel 2023 solamente Lautaro Martínez (24) ha realizzato più gol di Victor Osimhen (23) in Serie A.

- Il Napoli – 14 punti in questa Serie A - ha guadagnato meno di 15 punti dopo le prime otto giornate di Serie A per la prima volta dal 2016/17 (14)

- La Fiorentina (12) è la squadra che ha segnato più gol nel corso dei primi tempi nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione.

- Il Napoli ha perso due partite consecutive in tutte le competizioni per la prima volta da da novembre 2021 (contro Inter in Serie A e Spartak Mosca in Champions League in quel caso).

- Il Napoli è la squadra contro cui Giacomo Bonaventura ha realizzato più gol in Serie A (sei).

- La Fiorentina, insieme a Roma e Atalanta, è la squadra che è andata in gol con più giocatori diversi in questa Serie A (nove).

- Nicolás González ha segnato sei reti negli ultimi otto match di Serie A, tanti quanti gol nelle sue precedenti 24 gare in campionato.

- Josip Brekalo è tornato a segnare un gol in Serie A 512 giorno dopo l’ultima volta (14 maggio 2022 contro il Venezia).

- Quello di Josip Brekalo è solo il terzo gol realizzato dalla Fiorentina in casa del Napoli in Serie A nei primi 10 minuti di gioco (Azzali nel 1960 e Oliveira nel 1997).

- Victor Osimhen ha segnato quattro gol su rigore col Napoli in Serie A, tutti in gare casalinghe (due dei quali contro la Fiorentina).