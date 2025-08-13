Logo SportMediaset
Cuori e gratitudine: i post da compagni Psg a Donnarumma

13 Ago 2025 - 10:05

Un messaggio semplice, un cuore, ma pieno di significato è quello che ha postato Kylian Mbappé, compagno di squadra di Gianluigi Donnarumma per tre stagioni al Paris Saint-Germain, a commento delle parole d'addio al club pubblicate ieri sera su Instagram del portiere italiano. Ma l'attuale punta del Real Madrid non è stato l'unico a salutare 'Gigio', perchè anche tanti ormai ex compagni lo hanno voluto salutare. Nella sezione commenti al post di Dorrarumma, sono piovuti messaggi: "Grazie di tutto, numero uno", ha scritto Ousmane Dembélé, insieme con tre cuori. "El mejor, thank you Gigio", ha aggiunto Désiré Doué. Il portoghese Vitinha ha optato per l'italiano. "Grazie mille, Shisho". "Uno di noi", ha commentato Achraf Hakimi. "Grande Gigio" ha detto Presnel Kimpembe, mentre Warren Zaire-Emery ha commentato "Grazie Gigio" e Khvitcha Kvaratskhelia ha ringraziato suo "fratello". Il capitano, Marquinhos aveva già inviato un messaggio al portiere azzurro prima della conferenza stampa della vigilia della Supercoppa Europea, a Udine. "Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto con Gigio, di quello che ha realizzato. Lo ringraziamo dal profondo del cuore. È stato un grande leader in tutti i suoi anni con noi". Sui media francesi, solo le Figaro Sport dedica la prima pagina al caso Donnarumma, sottolineando come il portiere abbia detto addio con un messaggio "pieno di classe e di rispetto".

