Bari, scontri in tangenziale tra tifosi della Fiorentina e della Fidelis Andria

Violenti scontri tra un gruppo di tifosi della Fiorentina e alcuni ultrà della Fidelis Andria si sono verificati intorno alle ore 13 sulla tangenziale di Bari all'altezza del quartiere Torre a Mare. I supporter della Viola erano diretti a Lecce per la partita in programma alle 15 allo stadio Via del Mare mentre quelli del club pugliese stavano raggiungendo Nardò per il match previsto allo stesso orario. I tafferugli sono iniziati e proseguiti sulla statale 16 creando pesanti ripercussioni sul traffico. Secondo quanto testimoniato da alcuni video pubblicati sui social, gli ultrà si sono affrontati a viso coperto utilizzando anche mazze, catene e fumogeni.