Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Fiorentina, Mandragora: "Siamo nel mezzo di una tempesta, dobbiamo restare in piedi"

05 Nov 2025 - 18:48
© IPA

© IPA

Rolando Mandragora ha parlato così, in conferenza stampa, del momento delicato in casa Fiorentina dopo l'esonero di Stefano Pioli e l'arrivo dalla Primavera di Daniele Galloppa: "È un momento difficile che non ci aspettavamo. Siamo nel mezzo di una tempesta, dobbiamo restare in piedi e reagire con l'entusiasmo che ci ha portato il mister, pur restando consapevoli del momento. Dobbiamo guardare avanti e pensare a portare la Fiorentina lontano dai bassifondi, con prestazioni e risultati. Ne abbiamo parlatotra di noi in spogliatoio ed è una delusione per tutti. Abbiamo le carte in regola per uscirne ma è arrivato il momento di dimostrarlo, perché la classifica in campionato è bruttissima. Dobbiamo trovare delle soluzioni per risalire".

Noi siamo i primi responsabili, vogliamo uscire da questa situazione - ha proseguito il centrocampista alla vigilia del match col Mainz di Conference League -. Le critiche sono giuste ma vogliamo trasformarle in qualcosa di diverso. È difficile entrare nel dettaglio di cosa non è funzionatom noi abbiamo cercato di dare tutto al mister, purtroppo non siamo riusciti a incastrare i risultati che poi sono quelli che decidono le sorti dell'allenatore. Ci dispiace e ci sentiamo responsabili".

Ultimi video

00:24
DICH PASALIC VIGILIA 4/11 DICH

Atalanta, Pasalic: "Bello tornare qui, abbiamo bei ricordi dall'Europa League"

07:55
INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

01:21
Il ritorno di De Rossi

Il ritorno di De Rossi

01:59
Le parate più belle

Le parate più belle

01:13
Fiorentina in Europa

Fiorentina in Europa

01:15
Milan sabato a Parma

Milan sabato a Parma

01:26
L'emozione di De Zerbi

L'emozione di De Zerbi

02:01
Stasera Om-Atalanta

Stasera Om-Atalanta

01:33
Il ritorno di Thuram

Il ritorno di Thuram

02:04
Chivu, assist a Lautaro

Chivu, assist a Lautaro

01:38
DICH CONTE CONFERENZA DICH

Conte: "Avessimo fatto noi un calcio così difensivo in Germania..."

04:09
DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

05:21
DICH KOOPMEINERS JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Koopmeiners: "Abbiamo bisogno di fare più gol"

01:39
DICH BUONGIORNO NAPOLI 04/11 DICH

Napoli, Buongiorno: "Amareggiati per il risultato, ma se non segni non puoi vincere"

00:35
MCH OK PRINCIPE WILLIAM A RIO DE JANEIRO 4/11 MCH

Il principe William a Rio tra beach volley un selfie al Maracanà con Cafu

00:24
DICH PASALIC VIGILIA 4/11 DICH

Atalanta, Pasalic: "Bello tornare qui, abbiamo bei ricordi dall'Europa League"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:04
Striscione contro il patron del Nottingham, FA indaga sul Crystal Palace
18:48
Fiorentina, Mandragora: "Siamo nel mezzo di una tempesta, dobbiamo restare in piedi"
18:34
Serie B. Bari, Verreth: "Abbiamo giocato meglio a inizio campionato"
18:33
Ultimo saluto a Galeone, anche Allegri e Galliani nel Duomo di Udine
18:02
Gianluca Zambrotta al Galà del Calcio Triveneto