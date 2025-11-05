Fiorentina, Mandragora: "Siamo nel mezzo di una tempesta, dobbiamo restare in piedi"

Rolando Mandragora ha parlato così, in conferenza stampa, del momento delicato in casa Fiorentina dopo l'esonero di Stefano Pioli e l'arrivo dalla Primavera di Daniele Galloppa: "È un momento difficile che non ci aspettavamo. Siamo nel mezzo di una tempesta, dobbiamo restare in piedi e reagire con l'entusiasmo che ci ha portato il mister, pur restando consapevoli del momento. Dobbiamo guardare avanti e pensare a portare la Fiorentina lontano dai bassifondi, con prestazioni e risultati. Ne abbiamo parlatotra di noi in spogliatoio ed è una delusione per tutti. Abbiamo le carte in regola per uscirne ma è arrivato il momento di dimostrarlo, perché la classifica in campionato è bruttissima. Dobbiamo trovare delle soluzioni per risalire".