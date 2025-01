Fiorentina giocherà al Franchi durante lavori impianto

Si giocheranno allo stadio 'Artemio Franchi' le partite della Fiorentina durante i lavori cui sarà sottoposto l'impianto. Dopo le decisioni prese al tavolo in prefettura, ora c'è anche una delibera della sindaca, Sara Funaro, approvata dalla giunta comunale. L'intenzione dell'amministrazione è di mantenere la Fiorentina al 'Franchi' non solo per la stagione 2025/2026, ma anche quelle successive, ovviamente in ogni fase e step dei lavori con differenti capienze e parti di stadio utilizzabili. Gli uffici di Palazzo Vecchio provvederanno a una variante del progetto per completare il primo lotto entro il 2026. L'obiettivo, aggiunge la sindaca, "è quello di completare la curva Fiesole e metà della Maratona, tutelando la 'finestra' del centenario della squadra che ricorre proprio nella prossima stagione"