Calcio

Fiorentina: Aic condanna minacce a calciatori e famiglie

07 Dic 2025 - 13:00

"Condanniamo con forza le inaccettabili minacce ricevute dai calciatori della Fiorentina e dalle loro famiglie al termine della gara disputata a Sassuolo. Non è tollerabile che il risultato negativo maturato sul campo determini situazioni di questo tipo da parte di soggetti che non possono certamente qualificarsi come tifosi". Così l'Associazione italiana calciatori (Aic) attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ha voluto manifestare vicinanza e sostegno ai giocatori viola e alle loro famiglie dopo le minacce di morte (che hanno coinvolto ad esempio i figli di Dodo come denunciato dalla consorte del terzino brasiliano) e gli insulti ricevuti via social. ''L'Aic esprime solidarietà e vicinanza ai tesserati e ai loro familiari- prosegue la nota -, confidando che venga fatta quanto prima chiarezza sugli accadimenti ed individuati i responsabilità''. Intanto la Fiorentina, sempre più ultima in classifica dopo il ko di ieri a Reggio Emilia e la vittoria in serata del Verona (prossimo avversario dei viola) contro l'Atalanta, si è ritrovata al Viola Park oggi in mattinata per preparare l'impegno di Conference League in programma giovedì al Franchi con la Dinamo Kiev.

16:16
Altafini incorona Allegri: "Valore aggiunto del Milan. Miracolo in difesa senza Theo"
15:27
Altafini sulla Juve: "Dirigenza pasticciona, l'addio di Rabiot un errore grave"
Pulisic e Landucci
14:11
Milan-Torino senza Allegri: in panchina torna il "talismano" Landucci (3 vittorie su 3)
13:44
Champions: tedesco Zwayer arbitra Inter-Liverpool, spagnolo Hernandez per Atalanta-Chelsea
13:00
Fiorentina: Aic condanna minacce a calciatori e famiglie