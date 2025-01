Figc, ufficializzati nuovi allenatori Uefa A, ci sono Brighi e Maggio

Sono stati ufficializzati dal settore tecnico i nuovi allenatori abilitati Uefa A. Con il superamento degli esami finali, gli allievi hanno così conseguito la seconda massima qualifica per un tecnico; con questa abilitazione potranno guidare tutte le squadre giovanili (incluse le Primavera) e tutte le squadre femminili (comprese quelle partecipanti al campionato di Serie A). La qualifica Uefa A consente inoltre di guidare tutte le prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa e di essere tesserati come allenatori in seconda in Serie A e Serie B maschile.