Gli Azzurri hanno un nuovo partner: accordo tra Figc e Socar

Trovata l'intesa con la compagnia energetica dell'Azerbaigian fino al 2030

27 Set 2026 - 14:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Giovanni Malagò © italyphotopress

Giovanni Malagò © italyphotopress

Figc e Socar hanno siglato un accordo di cooperazione in base al quale la compagnia energetica nazionale dell'Azerbaigian sarà partner energetico globale delle nazionali italiane dall'1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2030, con la possibilità di prolungare la partnership fino al 2032. L'intesa è stata siglata dai presidenti di Federcalcio e Socar, Giovanni Malagò e Rovshan Najaf, e, fa sapere la Figc, rappresenta un accordo di grande valore strategico per per tutto il movimento calcistico italiano, rafforzando il posizionamento internazionale della Federazione e confermando la capacità del calcio italiano di attrarre partner di rilievo globale. Si tratta di una partnership fondata su visione, continuità e ambizione, con una prospettiva che può estendersi oltre i quattro anni iniziali. Socar è uno dei maggiori gruppi energetici integrati a livello globale e lo scorso maggio ha acquisito Italiana Petroli (IP), uno dei principali operatori energetici italiani.

figc
nazionale
italia

Ultimi video

00:53
DICH ALAJBEGOVIC PER SITO 26/9 DICH

Alajbegovic: "Juve da scudetto? Ci proviamo. Con Spalletti posso diventare un top player"

02:30
MCH NAZIONALE IN TURCHIA X SITO MCH

L'Italia arriva in hotel, Mancini guida gli Azzurri

01:45
Inter, calendario pieno

Inter, calendario pieno

01:28
Italia, ora Montella

Italia, ora Montella

01:32
La svolta in attacco

Atalanta, la svolta è in attacco

01:29
Napoli, numeri da incubo

Napoli, sono numeri da incubo

01:38
Il gioiello del Milan

Cisse, il gioiello del Milan

01:33
Ramos, serve una svolta

Ramos, serve subito una svolta

01:30
Conceicao vero leader

Juve, Conceiçao vero leader

02:24
Il pupone compie 50 anni

Il Pupone compie 50 anni

01:47
Un ruolo per Kean

Un nuovo ruolo per Kean

01:43
Mancini vs Montella

Mancini vs Montella: amici-nemici

01:13
MCH ARRIVO TURCHIA IN HOTEL MCH

La Turchia arriva in hotel e Montella saluta la nostra Monica Vanali

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

02:41
MCH PARTENZA ITALIA PER TURCHIA MCH

La Nazionale lascia Roma, manca Barella: le immagini

00:53
DICH ALAJBEGOVIC PER SITO 26/9 DICH

Alajbegovic: "Juve da scudetto? Ci proviamo. Con Spalletti posso diventare un top player"

I più visti di Calcio

OTO MANCINI PRE BELGIO 24/9 DICH

Mancini a Sportmediaset: "C'è emozione e tanto lavoro da fare in fretta"

DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

Wayne Rooney

Da così a così: il cambiamento di Wayne Rooney è sorprendente FOTO

DICH ALAJBEGOVIC PER SITO 26/9 DICH

Alajbegovic: "Juve da scudetto? Ci proviamo. Con Spalletti posso diventare un top player"

Italia 1, show del calcio

Inghilterra-Spagna: show di Nations League e rivincita della finale europea su Italia 1

DICH DE LAURENTIIS SU CARDINALE SRV

De Laurentiis: "Cardinale? Volevo buttarlo fuori!"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:58
Chapecoense e Atletico Nacional in campo a 10 anni dal disastro aereo del 2016
Giovanni Malagò
14:52
Gli Azzurri hanno un nuovo partner: accordo tra Figc e Socar
14:44
Sampdoria: addio a 'Batman' Battara, storico portiere che allenò Pagliuca
14:36
Fiorentina: nove gol in amichevole al Signa
11:53
Francia, Zidane fa turnover: occasione per Diouf e Da Cunha