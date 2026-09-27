Gli Azzurri hanno un nuovo partner: accordo tra Figc e Socar

Figc e Socar hanno siglato un accordo di cooperazione in base al quale la compagnia energetica nazionale dell'Azerbaigian sarà partner energetico globale delle nazionali italiane dall'1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2030, con la possibilità di prolungare la partnership fino al 2032. L'intesa è stata siglata dai presidenti di Federcalcio e Socar, Giovanni Malagò e Rovshan Najaf, e, fa sapere la Figc, rappresenta un accordo di grande valore strategico per per tutto il movimento calcistico italiano, rafforzando il posizionamento internazionale della Federazione e confermando la capacità del calcio italiano di attrarre partner di rilievo globale. Si tratta di una partnership fondata su visione, continuità e ambizione, con una prospettiva che può estendersi oltre i quattro anni iniziali. Socar è uno dei maggiori gruppi energetici integrati a livello globale e lo scorso maggio ha acquisito Italiana Petroli (IP), uno dei principali operatori energetici italiani.