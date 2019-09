Fifa World 11, Chiellini unico italiano in lizza per il 2019

Giorgio Chiellini è l'unico giocatore italiano tra i 55 selezionati dalla Fifa per il Premio "Fifa World 11" per il 2019. Nell'elenco dei migliori calciatori della stagione passata prescelti figurano anche altri juventini, ma non italiani Si tratta di Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo (ora al City), Matthijs de Ligt (nel 2018-2019 all'Ajax) e il brasiliano Alex Sandro. A questi, tra i giocatori che militano in Serie A, vanno aggiunto poi Kalidou Koulibaly e Diego Godin (nel 2018-2019 all'Atletico) per un totale di sette calciatori del campionato italiano.

Per quanto riguarda le nazioni, "vince" il Brasile con dieci nomination, seguito dalla Francia (sette) e dalla Spagna (sei). Guardando invece i club, il Barcellona la fa da padrone con 11 giocatori in elenco. Seguono poi Real Madrid (nove), Manchester City (otto) e Liverpool (sette). Deciso dai voti di migliaia di calciatori professionisti di tutto il mondo (ciascuno sceglierà un portiere, quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti), il "FIFPro Men's World11 2019" sarà annunciato nel corso della cerimonia dei Best Fifa Football Awards in programma al Teatro alla Scala di Milano lunedì 23 settembre.

L'ELENCO DEI 55 TOP

Portieri: Alisson Becker (BRA) - Liverpool, David De Gea (SPA) - Manchester United, Ederson Moraes (BRA) - Manchester City Jan Oblak (SLO) - Atletico Madrid, Marc-Andre ter Stegen (GER) - Barcellona.

Difensori: Jordi Alba (SPA) - Barcellona Trent Alexander-Arnold (ING) - Liverpool Dani Alves (BRA) - Paris Saint-Germain / San Paolo, Joao Cancelo (POR) - Juventus / Manchester City, Daniel Carvajal (SPA) - Real Madrid, Giorgio Chiellini (ITA) - Juventus, Matthijs de Ligt (OLA) - Ajax / Juventus, Diego Godin (URU) - Atletico Madrid / Inter Joshua Kimmich (GER) - Bayern Monaco, Kalidou Koulibaly (SEN) - Napoli, Aymeric Laporte (FRA) - Manchester City, Marcelo (BRA) - Real Madrid, Gerard Pique (SPA) - Barcelona Sergio Ramos (SPA) - Real Madrid, Andrew Robertson (SCO) - Liverpool, Alex Sandro (BRA) - Juventus, Thiago Silva (BRA) - Paris Saint-Germain, Virgil van Dijk (OLA) - Liverpool, Raphael Varane (FRA) - Real Madrid, Kyle Walker (ING) - Manchester City.

Centrocampisti: Sergio Busquets (SPA) - Barcellona, Casemiro (BRA) - Real Madrid, Kevin de Bruyne (BEL) - Manchester City, Frenkie de Jong (OLA) - Ajax / Barcellona, Christian Eriksen (DAN) - Tottenham, Eden Hazard (BEL) - Chelsea / Real Madrid, N'Golo Kante (FRA) - Chelsea, Toni Kroos (GER) - Real Madrid, Arthur Melo (BRA) - Barcellona, Luka Modric (CRO) - Real Madrid, Paul Pogba (FRA) - Manchester United, Ivan Rakitic (CRO) - Barcellona, Bernardo Silva (POR) - Manchester City, Dusan Tadic (SER) - Ajax, Arturo Vidal (CIL) - Barcellona.

Attaccanti: Sergio Aguero (ARG) - Manchester City, Karim Benzema (FRA) - Real Madrid, Cristiano Ronaldo (POR) - Juventus, Roberto Firmino (BRA) - Liverpool, Antoine Griezmann (FRA) - Atletico Madrid / Barcellona, Son Heungmin (COR) - Tottenham, Harry Kane (ING) - Tottenham, Robert Lewandowski (POL) - Bayern Monaco, Sadio Mane (SEN) - Liverpool, Kylian Mbappe (FRA) - Paris Saint-Germain, Lionel Messi (ARG) - Barcellona, Neymar (BRA) - Paris Saint-Germain, Mohamed Salah (EGI) - Liverpool, Raheem Sterling (ING) - Manchester City, Luis Suarez (URU) - Barcellona.

