Juventus, Chiellini operato al ginocchio: "Sei mesi per il recupero"

Circa sei mesi. Questi i tempi di recupero previsti per Giorgio Chiellini, operato questo pomeriggio per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro lesionato nel corso di un allenamento lo scorso venerdì. Lo riferisce il sito ufficiale della Juventus. "L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del medico sociale della Juventus dott. Tzouroudis, è perfettamente riuscito", recita la nota dei bianconeri. Juventus-Napoli, Chiellini in panchina con le stampelle

Chiellini dunque salterà, oltre a tutta l'andata della Serie A, tutta la fase a gironi della Champions League (per questo non è stato inserito nella lista Uefa) e cercherà di tornare in campo a marzo quando la Coppa dalle grandi orecchie entrerà nel vivo con gli ottavi di finale (il difensore potrebbe farcela per il ritorno). Prima farà il tifo per i suoi compagni impegnati nel gruppo D contro Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca.

