Genoa, primo allenamento per El Sharaawy: potrebbe essere subito convocato

03 Set 2026 - 19:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© X

© X

Primo allenamento e possibile convocazione, come ha anticipato oggi in conferenza stampa lo stesso De Rossi, per Stephan El Shaarawy. L'ex Roma domani andrà quasi sicuramente in panchina, più difficile un suo esordio considerando che da quando è terminata la stagione si è allenato da solo, anche se le sue condizioni fisiche sono buone. Per la sfida alla squadra di Fabregas il tecnico romano non potrà contare invece sull'altro ultimo acquisto, l'esterno destro Drameh che per motivi burocratici è dovuto tornare in Inghilterra. Ci sarà invece Traorè anche se un suo utilizzo appare improbabile. De Rossi ha confessato che il giocatore non sente più dolore e che durante gli allenamenti lo vede molto bene ma il rischio infortuni è alto e l'obiettivo dello staff è di mandarlo in campo quando sarà recuperato al cento per cento. L'altro elemento in dubbio è l'attaccante austriaco Elias Havel che dopo l'esordio con gol in Coppa Italia ha subito un risentimento muscolare che si sta trascinando da settimane. Già in panchina all'Olimpico Havel ha lavorato a scartamento ridotto negli ultimi giorni e solo domattina dopo la rifnitura verrà decisa una sua eventuale convocazione. 

Ultimi video

00:45
40' | Prodezza assoluta di Fortin (Palermo-Mantova 1-0)

40' | Prodezza assoluta di Fortin (Palermo-Mantova 1-0)

03:57
Palermo-Mantova 5-2: gli highlights

Palermo-Mantova 5-2: gli highlights

01:58
Johnsen e Pohjanpalo: "Partita molto buona, ai tifosi do voto 10"

Johnsen e Pohjanpalo: "Partita molto buona, ai tifosi do voto 10"

01:50:13
Palermo-Mantova: partita integrale

Palermo-Mantova: partita integrale

01:11
96' | Gol di Pohjanpalo (Palermo-Mantova 5-2)

96' | Gol di Pohjanpalo (Palermo-Mantova 5-2)

01:23
89' | Gol di Johnsen (Palermo-Mantova 4-2)

89' | Gol di Johnsen (Palermo-Mantova 4-2)

01:31
70' | Gol di Pohjanpalo (Palermo-Mantova 3-2)

70' | Gol di Pohjanpalo (Palermo-Mantova 3-2)

01:34
58' | Gol annullato a Gabrielloni (Palermo-Mantova 2-2)

58' | Gol annullato a Gabrielloni (Palermo-Mantova 2-2)

01:11
55' | Gol di Kouda (Palermo-Mantova 2-2)

55' | Gol di Kouda (Palermo-Mantova 2-2)

01:02
52' | Gol di Ruocco (Palermo-Mantova 2-1)

52' | Gol di Ruocco (Palermo-Mantova 2-1)

01:08
DICH MOREIRA DOPPIATA 3/9 DICH

Milan, Moreira: "Sono pronto per giocare. Preso la 22 per Kakà"

00:49
50' | Altro miracolo di Bardi (Palermo-Mantova 2-0)

50' | Altro miracolo di Bardi (Palermo-Mantova 2-0)

02:29
45' 6 | Gol di Palumbo (Palermo-Mantova 2-0)

45' + 6 | Gol di Palumbo (Palermo-Mantova 2-0)

00:16
Fortin, salvataggio super sul retropassaggio!

Fortin, salvataggio super sul retropassaggio!

01:54
45' 2 | Gol annullato a Gliozzi (Palermo-Mantova 1-0)

45' + 2 | Gol annullato a Gliozzi (Palermo-Mantova 1-0)

00:45
40' | Prodezza assoluta di Fortin (Palermo-Mantova 1-0)

40' | Prodezza assoluta di Fortin (Palermo-Mantova 1-0)

I più visti di Calcio

Lecce-Roma 0-4: gli highlights

Lecce-Roma 0-4: gli highlights

DICH MAROTTA GALA' AIC DICH

Marotta: "Baccin è allievo di Ausilio, questo depone a suo favore"

SRV RULLO INTER "BOMBER" CALHANOGLU 31/8 (MUSICATO)

Inter, "bomber" Calhanoglu mette il Napoli nel mirino

La calda e folle estate

La calda e folle estate

CLIP SOCIAL SABATINI SU AUSILIO 02/09 SRV

Sabatini: "L'addio di Ausilio all'Inter è sottovalutato perché…"

Napoli, luci e ombre

Napoli, luci e ombre

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:20
Atalanta, Sarri recupera Kristensen: nuovi acquisti convocati per Roma
19:51
Genoa, primo allenamento per El Sharaawy: potrebbe essere subito convocato
18:33
Roma, Ndicka rientra parzialmente in gruppo
18:27
Memorial Chiara Costanzo: domenica al Kennedy il torneo per la 16enne vittima della tragedia di Crans-Montana
18:21
Salah si presenta al Trabzonspor: "Perché sono qui? Ho vinto tanto, ma..."