Genoa, primo allenamento per El Sharaawy: potrebbe essere subito convocato

Primo allenamento e possibile convocazione, come ha anticipato oggi in conferenza stampa lo stesso De Rossi, per Stephan El Shaarawy. L'ex Roma domani andrà quasi sicuramente in panchina, più difficile un suo esordio considerando che da quando è terminata la stagione si è allenato da solo, anche se le sue condizioni fisiche sono buone. Per la sfida alla squadra di Fabregas il tecnico romano non potrà contare invece sull'altro ultimo acquisto, l'esterno destro Drameh che per motivi burocratici è dovuto tornare in Inghilterra. Ci sarà invece Traorè anche se un suo utilizzo appare improbabile. De Rossi ha confessato che il giocatore non sente più dolore e che durante gli allenamenti lo vede molto bene ma il rischio infortuni è alto e l'obiettivo dello staff è di mandarlo in campo quando sarà recuperato al cento per cento. L'altro elemento in dubbio è l'attaccante austriaco Elias Havel che dopo l'esordio con gol in Coppa Italia ha subito un risentimento muscolare che si sta trascinando da settimane. Già in panchina all'Olimpico Havel ha lavorato a scartamento ridotto negli ultimi giorni e solo domattina dopo la rifnitura verrà decisa una sua eventuale convocazione.