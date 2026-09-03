Atalanta, Sarri recupera Kristensen: nuovi acquisti convocati per Roma

03 Set 2026 - 20:20
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Buona notizia per l'Atalanta alla ripresa degli allenamenti nel pomeriggio dopo una giornata di riposo. Thomas Kristensen ha superato la distorsione alla caviglia sinistra patita il 20 agosto scorso nell'andata dei playoff di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv a Bergamo e sarà convocato per la trasferta di sabato con la Roma. Il difensore danese è tornato infatti a lavorare insieme al resto del gruppo a Zingonia. Venerdì, dopo l'ultimo allenamento in sede prima di pranzo, la partenza nel pomeriggio. Nella lista potranno esserci gli ultimi innesti del calciomercato, Franck Kessié e Jonathan Rowe, regolarmente in campo insieme ai nuovi compagni. 

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