LA PRESENTAZIONE

Milan, entusiasmo per Moreira: "Essere qui è un sogno, sono pronto. Numero 22? Scelto perché..."

L'esterno belga è stato presentato in Via Dante davanti a centinaia di tifosi

03 Set 2026 - 20:14
01:52 
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Bagno di folla, cori d'affetto e l'ormai consueto lancio della maglia: presentazione da sogno per Diego Moreira al Milan store di Via Dante. Il nuovo esterno rossonero, dopo aver incontrato i tifosi, ha raccontato le sue prime sensazione e ha svelato qualche aneddoto sul suo arrivo. 

Prime sensazioni in rossonero

 "Il primo giorno qui è stato magico, i compagni mi hanno accolto da subito come uno di famiglia ed è stato facilissimo integrarmi. Esordio? Io mi sento pronto per giocare, sto solo aspettando il momento giusto e credo che anche l'allenatore stia aspettando il momento giusto per darmi spazio". 

L'aneddoto

 "Il numero 22? Io avrei voluto la numero 7, ma era occupata da Gimenez... Alla fine ho scelto la 22 perché rappresenta la mia età e perché è stata indossata da kakà. una leggenda del club". 

Sul Milan

 "Parliamo di uno dei club più grandi d'Italia, se arriva una chiamata è difficile dire di no. Quando ho saputo dell'interesse per me, ho pensato a tutti i grandi momenti di questa squadra. Sono felice di essere qui". 

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