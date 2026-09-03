Salah si presenta al Trabzonspor: "Perché sono qui? Ho vinto tanto, ma..."

03 Set 2026 - 18:21
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© Getty Images

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Tra i tanti colpi visti in Turchia in questa estate di calciomercato, quello di Momo Salah resta il più eclatante. L'egiziano si è presentato così ai canali ufficiali del Trabzonspor: "Sono qui perché, pur avendo vinto tanto in carriera, cercavo una nuova sfida. L'ambizione del presidente e il suo progetto per questo club mi hanno convinto ad accettare questa sfida. L'accoglienza che ho ricevuto è stata a dir poco incredibile, il mio desiderio è quello di poter vincere qualcosa con questa maglia". 

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