Fantacalcio, 15 neo acquisti "sconosciuti" su cui puntare

Johnatan Rowe, Bologna: Giovanni Sartori, dopo che il Marsiglia l'aveva messo fuori squadra, ha fiutato l'occasione e l'ha portato in fretta e furia sotto le Due Torri sborsando una cifra intorno ai 17 milioni di euro. Johnatan Rowe è stato l'eroe della nazionale inglese con il gol decisivo nel successo dell'Europeo Under21. Nell'ultima stagione in Ligue1 il bottino è stato non dei migliori: 3 gol e 3 assist ma in appena 800 minuti giocati spalmati su 28 partite. L'anno precedente in Championship con il Norwich i numeri erano stati decisamente superiori: 12 gol e 2 assist. Con Cambiaghi e Dominguez che battono le stesse zone di campo la concorrenza è alta ma l'inglese ha tutte le qualità per prendersi il posto.