Fantacalcio, rigoristi e tiratori di piazzati della Serie A 25/26

Penalty, punizioni e calci d'angolo sono situazioni da cui potrebbero arrivare diversi bonus: ecco tutte le gerarchie
È ancora presto per definire gerarchie definitive su rigoristi e chi calcerà angoli e punizioni in ogni squadra di Serie A ma le prime giornate di campionato hanno dato alcuni indizi utili in questo senso.
Rigoristi: Scamacca, Krstovic, De Ketelaere
Calci piazzati: De Ketelaere, Zalewski
Rigoristi: Orsolini, Immobile, Bernardeschi
Calci piazzati: Orsolini, Miranda, Bernardeschi
Rigoristi: Belotti, Mina, Esposito
Calci piazzati: Gaetano, Prati, Esposito
Rigoristi: Nico Paz, Morata, Douvikas
Calci Piazzati: Nico Paz, Da Cunha, Baturina
Rigoristi: Vardy, Vazquez, Sanabria
Calci piazzati: Vazquez, Vandeputte, Pezzella
Rigoristi: Gudmundsson, Mandragora, Dzeko
Calci piazzati: Fagioli Gudmundsson, Mandragora
Rigoristi: Malinovskyi, Colombo, Stanciu
Calci piazzati: Malinovskyi, Martin, Stanciu
Rigoristi: Calhanoglu, Lautaro Martinez, Zielinski
Calci piazzati: Calhanoglu, Dimarco, Mkhitaryan
Rigoristi: David, Vlahovic, Locatelli
Calci piazzati: Yildiz, Koopmeiners, Conceicao
Rigoristi: Zaccagni, Castellanos, Dia
Calci piazzati: Zaccagni, Rovella, Isaksen
Rigoristi: Stulic, Tete Morente, Berisha
Calci piazzati: Tete Morente, Berisha, Gallo
Rigoristi: Pulisic, Modric, Gimenez
Calci piazzati: Pulisic, Modric, Ricci
Rigoristi: Lukaku, De Bruyne, Lucca
Calci piazzati: De Bruyne, Politano, Lobotka
Rigoristi: Pellegrino, Valeri, Cutrone
Calci piazzati: Bernabè, Valeri, Oristanio
Rigoristi: Nzola, Tramoni, Stengs
Calci Piazzati: Tramoni, Aebischer, Angori
Rigoristi: Dybala, Pellegrini, Soulè
Calci piazzati: Dybala, Pellegrini, Soulè
Rigoristi: Berardi, Pinamonti, Laurientè
Calci piazzati: Berardi, Laurientè, Boloca
Rigoristi: Zapata, Vlasic, Simeone
Calci Piazzati: Vlasic, Biraghi, Asllani
Rigoristi: Davies, Bravo, Buksa
Calci piazzati: Lovric, Zaniolo, Zemura
Rigoristi: Harroui, Sarr, Orban
Calci piazzati: Harroui, Bernede, Frese
Commenti (0)