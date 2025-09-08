Logo SportMediaset
Fantacalcio, rigoristi e tiratori di piazzati della Serie A 25/26

Penalty, punizioni e calci d'angolo sono situazioni da cui potrebbero arrivare diversi bonus: ecco tutte le gerarchie 

08 Set 2025 - 14:04

È ancora presto per definire gerarchie definitive su rigoristi e chi calcerà angoli e punizioni in ogni squadra di Serie A ma le prime giornate di campionato hanno dato alcuni indizi utili in questo senso. 

ATALANTA

Rigoristi: Scamacca, Krstovic, De Ketelaere
Calci piazzati: De Ketelaere, Zalewski

BOLOGNA

Rigoristi: Orsolini, Immobile, Bernardeschi 
Calci piazzati: Orsolini, Miranda, Bernardeschi

CAGLIARI

Rigoristi: Belotti, Mina, Esposito
Calci piazzati: Gaetano, Prati, Esposito

COMO

Rigoristi: Nico Paz, Morata, Douvikas
Calci Piazzati: Nico Paz, Da Cunha, Baturina

CREMONESE

Rigoristi: Vardy, Vazquez, Sanabria
Calci piazzati: Vazquez, Vandeputte, Pezzella

FIORENTINA

Rigoristi: Gudmundsson, Mandragora, Dzeko
Calci piazzati: Fagioli Gudmundsson, Mandragora

GENOA

Rigoristi: Malinovskyi, Colombo, Stanciu
Calci piazzati: Malinovskyi, Martin, Stanciu

INTER

Rigoristi: Calhanoglu, Lautaro Martinez, Zielinski
Calci piazzati: Calhanoglu, Dimarco, Mkhitaryan

JUVENTUS

Rigoristi: David, Vlahovic, Locatelli
Calci piazzati: Yildiz, Koopmeiners, Conceicao

LAZIO

Rigoristi: Zaccagni, Castellanos, Dia
Calci piazzati: Zaccagni, Rovella, Isaksen

LECCE

Rigoristi: Stulic, Tete Morente, Berisha
Calci piazzati: Tete Morente, Berisha, Gallo

MILAN

Rigoristi: Pulisic, Modric, Gimenez
Calci piazzati: Pulisic, Modric, Ricci

NAPOLI

Rigoristi: Lukaku, De Bruyne, Lucca
Calci piazzati: De Bruyne, Politano, Lobotka

PARMA

Rigoristi: Pellegrino, Valeri, Cutrone
Calci piazzati: Bernabè, Valeri, Oristanio

PISA

Rigoristi: Nzola, Tramoni, Stengs
Calci Piazzati: Tramoni, Aebischer, Angori

ROMA

Rigoristi: Dybala, Pellegrini, Soulè
Calci piazzati: Dybala, Pellegrini, Soulè

SASSUOLO

Rigoristi: Berardi, Pinamonti, Laurientè
Calci piazzati: Berardi, Laurientè, Boloca

TORINO

Rigoristi: Zapata, Vlasic, Simeone
Calci Piazzati: Vlasic, Biraghi, Asllani

UDINESE

Rigoristi: Davies, Bravo, Buksa
Calci piazzati: Lovric, Zaniolo, Zemura

VERONA

Rigoristi: Harroui, Sarr, Orban
Calci piazzati: Harroui, Bernede, Frese

