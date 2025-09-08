Fantacalcio, quali attaccanti comprare? 10 nomi su cui puntare

Evan Ferguson, Roma: Il golden boy irlandese. Evan Ferguson due stagioni fa, a 17 anni, segnava a raffica nel Brigthon di De Zerbi tanto da tocccare una valutazione da 65 milioni (dati transfermarkt) e scomodare paragoni illustri come quello con Bobo Vieri. E in effetti le similitudini con l'ex bomber azzurro sono molte: mancini, grossi, potenti e capaci di fare gol in ogni modo. A frenare la carriera di Ferguson sono stati gli infortuni: nel 2024 la rottura del crociato ha rallentato moltissimo il suo processo di crescita. Nelle prime apparizioni in Serie A ha messo in mostra più le sue qualità associative e la tecnica di base più che le sue doti da bomber ma, in mano a Gasperini, potrebbe riaccendersi anche in fase realizzativa. Sulla qualità del giocatore non ci sono dubbi, ma la Roma è riuscita a prenderlo in prestito con diritto anche perché a livello fisico non è una garanzia assoluta (come dimostra l'ultima stagione in cui ha non ha raggiunto i 400 minuti in campo).