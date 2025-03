Fabrizio Racca e Giorgio Chiellini insieme a Insuperabili

Fabrizio Racca, il rinomato pastry chef piemontese, torna con il terzo episodio della sua campagna "Together". Dopo i primi due episodi dedicati alle ATP Finals e alla giornata di San Valentino, questa volta il tema centrale è l'inclusione sociale. "Better Together" è il nome della nuova creazione, pensata in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo del prossimo 2 aprile. In questo progetto, che unisce solidarietà, sport e alta pasticceria, il messaggio che si vuole veicolare è quello di unione e inclusione, con l'incontro tra calcio e dolcezza come strumenti di sensibilizzazione.