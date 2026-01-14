Logo SportMediaset

Calcio

Fabregas: "Per vincere contro il Milan serve il Como più forte"

14 Gen 2026 - 16:54
© IPA

© IPA

"In panchina è la Champions contro la Serie D. Allegri ha dimostrato tutto quello che è da allenatore, io non ho fatto niente e non c'è paragone. Dobbiamo fare una bella prestazione e continuare a crescere, è molto importante per noi". Cesc Fabregas, parla così del confronto tra il suo Como e il Milan di Massimiliano Allegri. Un avversario con "giocatori impressionanti come Rabiot, Modric, Fofana, Pulisic... la lista è lunga - aggiunge -. Lavorano sulle fasce, si deve proteggere bene. Dovremo essere il Como più forte se vogliamo vincere". Le notizie che arrivano dall'infermeria non sono delle migliori per Fabregas.

"Diao non è pronto, ha iniziato a correre e fa palestra. Morata sta meglio, Goldaniga è già uscito in campo, ad Addai manca un po'... Per le prossime partite siamo chi siamo. Siamo in pochi e tutti sono dentro", è il bollettino della vigilia del tecnico spagnolo, che torna a dichiarare amore per la sua squadra: "Sono innamorato di tutto, della società e di Como, perché qua è tutto molto diverso. Non andrò da Suwarso per un nuovo contratto o per altro, io faccio questo con il cuore. È una cosa preziosa, bellissima. C'è un confronto bello con i tifosi, anche se non ci vado a parlare. Anche se sono sempre aperto. Ma sono molto tranquillo su questo. Non ci sono dipendenti che vanno a lavorare al Como e basta. C'è gente che ha abbandonato la famiglia per venire qui. C'è tutto". 

fabregas

