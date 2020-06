Everton, Ancelotti: "Le accuse del fisco non mi preoccupano"

È una controversia in corso. Molti giocatori e tecnici hanno avuto lo stesso problema". Queste le parole di Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, che ha risposto così a una domanda sulla notizia riguardante l'indagine che lo coinvolge in Spagna per presunta evasione fiscale. "La lascio nelle mani dei miei avvocati. Sono loro gli esperti. Non sono così preoccupato", ha spiegato il tecnico emiliano nella conferenza stampa di presentazione del match con il Norwich.