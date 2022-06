Europeo Under 21, Nicolato: "Niente calcoli, vogliamo vincere"

ULTIMI 90 MINUTI

Martedì alle 17:30 il match contro l'Irlanda. All'Italia basta un punto per qualificarsi da prima del girone

Mancano solo 90 minuti. Martedì alle 17:30 allo stadio "Del Duca" di Ascoli, l'Italia Under 21 si giocherà contro l'Irlanda la qualificazione agli Europei in Romania e Georgia in programma il prossimo anno. Gli azzurrini comandano il girone a 21 punti, davanti proprio agli irlandesi a quota 19. Sarà sufficiente un punto dunque, ma a Paolo Nicolato non basta: "Nessun calcolo, noi punteremo solo a vincere", le parole del ct nella conferenza stampa della vigilia.

Nonostante il primo posto e un girone di qualificazione nel complesso positivo, Nicolato è convinto che la squadra meriti qualcosa di più: "Abbiamo la convinzione di non aver raccolto abbastanza per tutto quanto fatto finora, come gioco e prestazioni, ed è ora di mettere insieme i frutti". Quella contro l'Irlanda sarà l'ultima partita del trittico di gare di giugno, dopo la vittoria contro il Lussemburgo e il pareggio contro la Svezia: "Abbiamo la sensazione di essere la squadra migliore, di esserlo sempre stata e anche che non avremmo dovuto arrivare a questo punto. Quindi domani azzanniamo le caviglia degli avversari e prendiamoci quello che meritiamo".

L'Irlanda è una squadra ostica. Sarà una sfida ricca di insidie, come ribadito dallo stesso Nicolato: "Sono molto forti sulle palle inattive e sanno essere abili e veloci in contropiede. Dovremo prestare molta attenzione, non commettere errori e avere un grande equilibrio anche dal punto di vista emotivo". L'Italia ritrova gli irlandesi sette mesi dopo la vittoria per 2-0 di Dublino, ma le certezze sono poche: "Non sappiamo come giocheranno perché da novembre hanno cambiato abbastanza. Contro la Svezia hanno giocato con la difesa a tre, nell'ultimo turno hanno giocato a quattro, quindi è una partita che prepareremo su di noi dando qualche soluzione ai ragazzi per una situazione o un'altra. Ma dobbiamo avere chiare le idee noi".

Per quanto riguarda la formazione, non dovrebbero esserci grossi stravolgimenti rispetto a quella che ha affrontato la Svezia nell'ultimo turno: "Lì abbiamo fatto bene, quindi non prevedo grosse modifiche, né cambi di modulo". Mancherà Lovato che, dopo l'infortunio, ha lasciato il ritiro, e a guidare il gruppo con la fascia di capitano sarà Samuele Ricci, rientrato dall'esperienza e dall'esordio con la Nazionale maggiore.

