L’Italia Under 21 è sempre più vicina a Euro 2023: è 1-1 in Svezia

UNDER 21

Gli azzurrini di Nicolato ottengono il pari sufficiente per estromettere gli scandinavi dagli Europei tra un anno e chiudere nei primi due posti: vantaggio di Gustafsson e pari di Rovella su rigore

La nazionale italiana Under 21 si avvicina sempre di più alla qualificazione ai prossimi Europei del 2023. All’Olympia di Helsingborg gli azzurrini strappano alla Svezia l’1-1 che garantisce loro la matematica certezza di chiudere nei primi due posti del girone. Padroni di casa in vantaggio al 9’ grazie a Gustafsson (deviazione di Parisi). Pari di Rovella al 58’ su rigore (fallo di Holm sullo stesso Parisi). Martedì contro l’Irlanda basterà un pari. © Getty Images

Per quanto con questo punto l’Italia Under 21 si assicuri di piazzarsi nei primi due posti del gruppo F di qualificazione, a discapito della stessa Svezia, resta ancora un po’ di rammarico per non avere chiuso definitivamente i conti in ottica qualificazione diretta a Euro 2023. Tra cinque giorni, comunque, basterà non perdere contro l’Irlanda ad Ascoli per centrare questo obiettivo, evitando così i playoff di settembre.



Il match dell’Olympia di Helsingborg contro la Svezia si sblocca subito al 9’ a favore dei padroni di casa: corner dalla destra, Vagic mette al centro e Cambiaso sbaglia il rinvio, sul secondo palo Gustafsson, tutto solo, va al tiro che, deviato in maniera decisiva da Parisi, beffa Plizzari. Quest’ultimo e il suo omologo Brolin sono protagonisti nel finale di primo tempo con due belle parate rispettivamente su Sarr (contropiede) e su Pirola (stacco aereo).



Dopo l’intervallo, gli uomini di Nicolato crescono a vista d’occhio e agguantano il pari al 58’: Parisi viene steso in area avversaria da Holm e per l’arbitro diventa inevitabile assegnare il cacio di rigore. Rovella angola alla destra di Brolin, che pure aveva intuito la traiettoria. Lo stesso Parisi si rende nuovamente pericolo al 77’, ma sono Cambiaghi ed Esposito a sfiorare l’1-2 con due destri ravvicinati respinti da Brolin in entrambe le circostanze. Il portiere della Svezia si esalta nel finale con almeno altre grandi parate, tra cui una straordinaria su Parisi in pieno recupero. Gli scandinavi chiudono in dieci uomini (rosso diretto per Holm) e vengono eliminati. L’Italia fallisce il primo match point, ma avrà ancora pienamente il proprio destino in mano nell’ultima giornata.