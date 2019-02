Sorteggio ottavi di finale Europa League: i pericoli per Inter e Napoli

21/02/2019

Inter e Napoli hanno staccato ufficialmente il pass per gli ottavi di finale di Europa League 2018/19, mentre la Lazio è stata eliminata dal Siviglia. Proprio gli andalusi sono una delle squadre più temibili per le due italiane rimaste in corsa tra le 16 qualificate presenti nell'urna di Nyon. Il sorteggio, previsto per le 13 di venerdì 22 febbraio, non presenterà paletti o limitazioni* per club della stessa federazione: tra le altre squadre da evitare spiccano Arsenal e Chelsea.



*Squadre russe e ucraine non possono affrontarsi.