Lazio nel mirino della Uefa: inchiesta per comportamenti razzisti dei tifosi

22/02/2019

Dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Siviglia, la Lazio è finita nel mirino della Uefa che ha aperto un'indagine per un presunto comportamento razzista dei suoi tifosi in Andalusia. L'organismo disciplinare della federazione europea vuole fare luce sulla segnalazione di alcuni tifosi laziali che hanno fatto il saluto fascita in tribuna. La Lazio è indagata per razzismo e il caso verrà discusso il 28 marzo. Una giornata a Marusic.