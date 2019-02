Europa League, S. Inzaghi: "Un pari sarebbe stato più giusto"

14/02/2019

La sconfitta nell'andata dei sedicesimi di Europa League non va giù a Simone Inzaghi, convinto che la sua Lazio avrebbe meritato qualcosa di più. "Abbiamo preso un gol da evitare, sapevamo delle loro ripartenze e ci hanno messo in difficoltà tre, quattro volte. Abbiamo avuto situazioni da sfruttare meglio, ma eravamo ben messi in campo. Non abbiamo demeritato. Ho dovuto fare cambi forzati. Non è un risultato positivo, ma possiamo ancora qualificarci".