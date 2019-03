Europa League: Inter-Eintracht 0-1, Jovic fa fuori i nerazzurri Dominio assoluto dei tedeschi che passano ai quarti con ampio merito. Handanovic il migliore in campo per i nerazzurri Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



14/03/2019 di ANDREA GHISLANDI

Nel ritorno degli ottavi di Europa League, l'Inter perde 1-0 in casa contro l'Eintracht e dice addio alla manifestazione. Dopo lo 0-0 dell'andata, il match di San Siro è deciso dopo 6' da Jovic, che batte con un pallonetto Handanovic dopo un retropassaggio di testa sbagliato di de Vrij. I tedeschi sono assoluti padroni del match e solo il n° 1 sloveno evita un passivo ben più pesante. Il modo peggiore per i nerazzurri per avvicinarsi al derby.

SPORTMEDIASET

CALCIO

Europa League: l'Inter perde in casa ed è eliminata Europa League: l'Inter perde in casa ed è eliminata Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 precedente successiva

LA PARTITA Un'Inter incerotta, senz'anima, senza gioco e senza idee dice addio anche all'ultimo obiettivo stagionale e si avvicina al derby di domenica nel peggiore dei modi. Spalletti ha l'unico alibi degli uomini davvero contati a causa di infortuni, squalifiche e rosa ridotta, ma la vittoria dell'Eintracht è strameritata e striminzita per quanto visto in campo. Solo un grande Handanovic ha evitato il peggio e una sconfitta ben più sonora, ma nell'arco dei 180 minuti è passata la squadra migliore, quella più coraggiosa e che gioca meglio. Come a dicembre nell'ultimo turno di Champions contro il Psv, l'Inter si fa piccola piccola e i difetti di personalità vengono amplificati. Se contro gli olandesi era stato un errore di Asamoah a dare il la al gol di Lozano, questa sera il gol che ha indirizzato sfida e qualificazione dopo soli 6' è stato frutto di uno sciagurato retropassaggio di testa di de Vrij che ha innescato Jovic letale con il pallonetto davanti ad Handanovic.



Il gol subito è stato un'autentica mazzata per una squadra scarica dal punto di vista fisico e mentale, imprecisa nei passaggi (soprattutto in uscita) e costantemente in ritardo sulle seconde palle. Dopo una prima mezzora in cui i padroni di casa ci hanno capito davvero poco (traversa di Haller, gol di Jovic e gol annullato all'attaccante francese per fuorigioco le azioni in sequenza dei tedeschi), Spalletti ha cambiato assetto, passando al 3-4-2-1, con D'Ambrosio che arretra in difesa con Politano e Candreva trequartisti. Poco meglio nell'occupare gli spazi, ma nulla più e sul finire della prima frazione la Curva Nord spazientita ha cominciato a cantare 'Fuori i cogl..., tirate fuori i cogl...". Quegli attributi mostrati dalla Juve contro l'Atletico e sui quali Spalletti faceva affidamento. Niente da fare, perché anche nella ripresa in campo ci va una squadra dall'elettroencefalogramma piatto, in stato comatoso. Dalla panchina spuntano anche Ranocchia e i baby Esposito e Merola, ma le occasioni migliori sono sempre dei tedeschi. Haller, Kostic e Jovic sbattono uno dopo l'altro contro il capitano nerazzurro, mentre Trapp a parte qualche tiro telefonato e uscita alta ha davvero poco da fare. Il triplice fischio di Hategan mette fine all'agonia di tifosi allo stadio e incollati alla tv. L'Eintrach fa festa con i suoi quasi 14mila tifosi che hanno invaso Milano, l'Inter si lecca le ferite, scrive l'ennesima pagina di una stagione che sta andando a rotoli e domenica si gioca un bel pezzo del sogno Champions League contro i cugini. Un derby dove Spalletti si gioca anche il suo futuro in panchina.

LE PAGELLE Handanovic 8 - Quando il tuo portiere è il migliore in campo, che ci sia qualcosa che non va è lampante. Almeno 4 le parate super del capitano nerazzurro.

Perisic 4,5 - Probabilmente non era in condizione perfetta, ma il suo apporto alla gara è stato davvero insufficiente. Mai un'iniziativa, mai una conclusione pericolosa e mai un'invenzione.

de Vrij 4 - Gravissimo l'errore dopo soli 6' con cui manda in porta Jovic e che di fatto indirizza la partita sui binari preferiti dai tedeschi. Jovic e Haller sono due brutti clienti e l'olandese affonda.



Jovic 7,5 - Il gol è bello e importante, ma non solo. Sfiora più volte il raddoppio, è bravissimo a far salire la squadra e tiene in scacco la difesa nerazzurra.

Haller 7 - Degno compagno di Jovic, prende una clamorosa traversa e poi lotta come un autentico leone.

Hasebe 7 - Assoluto padrone della difesa. Cancella Keita e dalle sue parti non si passa mai.

IL TABELLINO INTER-EINTRACHT 0-1

Inter (4-2-3-1): Handanovic 8; D'Ambrosio 5,5, De Vrij 4, Skriniar 6, Cedric 5 (17' st Ranocchia 6); Vecino 4,5, Borja Valero 5 (28' st Esposito 5,5); Politano 5,5 (35' st Merola sv), Candreva 5, Perisic 4,5; Keita 5. A disp.: Padelli, Zappa, Schirò, Brozovic. All.: Spalletti 5

Eintracht (3-4-1-2): Trapp 6; Hinteregger 6,5, Hasebe 7, N'Dicka 6,5; Da Costa 6,5, Rode 6,5 (44' st Paciencia sv), Willems 6 (28' st Stendera 6), Kostic 6,5; Gacinovic 6,5 (14' st De Guzman 6); Haller 7, Jovic 7,5. A disp.: Ronnow, Falette, Tawatha, Russ. All.: Peintinger (Hutter squalificato) 7

Arbitro: Hategan (Romania)

Marcatori: 6' Jovic (E)

Ammoniti: D'Ambrosio (I), Borja Valero (I), Haller (E), Rode (E), Paciencia (E), Skriniar (I)



Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X