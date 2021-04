United, Solskjaer: "Adesso sono informato, solo rispetto per la Roma"

VERSO MANCHESTER-ROMA

Il tecnico dei Red Devils alla vigilia della semifinale di Europa League: "Ho anche la maglietta di Totti e De Rossi, firmate..."

Il Manchester United si appresta ad ospitare la Roma nella semifinale di andata di Europa League e la conferenza stampa del tecnico dei Red Devils parte dalla sue dichiarazioni dopo la vittoria sul Granada, quando Solskjaer ammise candidamente di "non conoscere" la squadra della Capitale. Una frase che ha scatenato la reazione dei tifosi giallorossi, che hanno tappezzato Trigoria di manifesti, e che l'allenatore dei Red Devils ha commentato così: "Era dopo la partita contro il Granada ed ero felice di aver passato il turno e non conoscevo bene la squadra avversaria, ma la Roma è una grande squadra, con storia. Ho anche la maglietta di Totti e De Rossi, firmate, conosco benissimo la loro qualità. Non li abbiamo seguiti tantissimo - ha aggiunto - ma da quando abbiamo saputo che sarebbero stati i nostri avversari ci siamo informati. Non volevo mancare di rispetto a nessuno".

"Sappiamo cosa vuol dire vincere questa competizione, ci siamo concentrati solo sull'Europa League una volta scesi dalla Champions. Abbiamo sfidato squadre di grande storia, come il Milan, e ora mancano due partite alla grande finale - ha detto poi parlando della gara Solskjaer, che ha annunciato anche chedarà della partita - Marcus lo dobbiamo gestire, ma ha recuperato bene e credo che il peggio sia alle spalle e sarà presente per questa difficile sfida".

"Ora vogliamo la ciliegina finale su questa stagione" ha detto ancora il tecnico degli inglesi, che ha ricordato anche il famoso 7-1 del 2007: "All'andata ricordo abbiamo giocato anche in dieci ma fatto un gol fondamentale. Eravamo in formissima in quella gara, speriamo di poter ripetere una prestazione del genere. Non vediamo l'ora di arrivare a questa semifinale, non tutti i calciatori di oggi erano presenti in quel 7-1".

dal passato alla stretta attualità, con le proteste dei tifosi contro la proprietà dopo il caos Super League: "Con la famiglia Glazer ho un'ottima relazione, sono l'allenatore quindi loro ascoltano la mia opinione e cerco di fare il meglio per la mia squadra. Spero che continueremo e avremo successo. È bello avere uno spirito di questo tipo, abbiamo avuto fallimenti e perso delle finali ma ora siamo compatti e uniti, i giocatori devono dimostrare di poter arrivare in finale e vincerla".

"Sarebbe un sogno vincere un trofeo con la maglia del Manchester United, ci siamo andati vicini e speriamo di riuscire a farlo quest'anno. L'ambizione è alzare la coppa, spero che andrà così" ha concluso la conferenza stampa Solskjaer.

