Roma, i tifosi suonano la carica in vista dello United: “Fate in modo che Solskjaer si ricordi di noi”

A due giorni dalla semifinale di andata di Europa League, Trigoria si riempie di manifesti con la faccia di Solskjaer. È il modo dei tifosi della Roma per caricare la squadra in vista della sfida contro il Manchester United, il cui allenatore nei giorni scorsi aveva di non conoscere la Roma e di non averla vista giocare: "Fate in modo che si ricordi di noi" è la frase che compare sui manifesti affissi al centro di allenamento dei giallorossi e sui volantini distribuiti ai giocatori prima che iniziassero l’allenamento. Centinaia di tifosi si ritroveranno a Trigoria anche domani per caricare la squadra all'uscita del pullman che porterà la squadra in aeroporto.