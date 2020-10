Tottenham, Mourinho furioso dopo il ko: "Allenamento alle 11..."

EUROPA LEAGUE

La più grande sorpresa del secondo turno di Europa League è stato il ko per 1-0 del Tottenham ad Anversa, che lascia gli Spurs a quota tre punti in classifica insieme al Lask Linz e dietro ai belgi che guidano a punteggio pieno. Una sorpresa che però non è piaciuta affatto al tecnico degli inglesi, José Mourinho, che non ha digerito il ko dei suoi e dopo la sconfitta, evidentemente furioso, ha mandato un chiaro messaggio alla squadra attraverso il proprio profilo Instagram: "Venerdì allenamento alle 11...".

"Le cattive prestazioni meritano cattivi risultati. Spero che tutti su questo autobus siano sconvolti quanto me" ha scritto lo Special One prima di dare appuntamento sul campo ai suoi giocatori. C'è da scommettere che in casa Tottenham saranno giorni di 'lavori forzati', Kane e compagni avranno poi l'occasione del riscatto nell'impegno casalingo di domenica in Premier contro il Brighton & Hove Albion.

