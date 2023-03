EUROPA LEAGUE

Allegri e Mourinho non pensano a Inter e derby, ma soltanto a sfruttare il vantaggio dell'andata contro Friburgo e Real Sociedad

© Getty Images Juventus e Roma hanno messo un mattoncino sulla qualificazione ai quarti di finale di Europa League, ma stasera, nelle gare di ritorno contro Friburgo e Real Sociedad non dovranno commettere errori. Lo sanno benissimo Allegri e Mourinho, che hanno preparato le rispettive trasferte in Germania e Spagna con la massima attenzione. Giocheranno i migliori, infortunati e acciaccati a parte. I problemi maggiori li hanno proprio i bianconeri, costretti a far partire dalla panchina Chiesa e Di Maria. Quasi tutti a disposizione in casa giallorossa, anche se Pellegrini e Belotti non sono certo al meglio.

Vedi anche Europa League Juventus, Allegri: "Abbiamo la convinzione di passare. Di Maria e Chiesa in panchina" FRIBURGO-JUVENTUS ORE 18.45

Un piccolo vantaggio che non basta per stare tranquilli: la Juventus è arrivata in Germania forte dell'1-0 dello Stadium, ma il pass per i quarti di finale di Europa League è ancora tutto da conquistare. "Il Friburgo farà una gara diversa dall'andata, conosciamo le difficoltà", ha messo in guardia i suoi ragazzi Massimiliano Allegri, consapevole che ci sarà da sudare per continuare l'avventura europea. E proprio in questo campo c'è uno degli obiettivi piu' importanti della stagione dei bianconeri: "Facciamo un passo per volta - dice il tecnico - ma l'importante è riempire il calendario perché così ci divertiamo a giocare e ci alleniamo meno". A Torino il Friburgo non è sembrato una squadra irresistibile, ma spesso in casa ha saputo trasformarsi: in campionato, ad esempio, 27 dei 45 punti totali sono stati conquistati proprio all'Europa Park, uno stadio che in questa stagione è stato violato soltanto dal Borussia Dortmund, lo scorso agosto. Ma intanto, dall'infermeria sono arrivate buone notizie per i bianconeri: Di Maria e Chiesa sono stati regolarmente convocati e faranno parte della spedizione in terra tedesca. "Li abbiamo recuperati stamattina, difficilmente partiranno dal primo minuto perché altrimenti si rischia uno stop come quello di settembre - di aggiornamenti di Allegri, con il Fideo che ad inizio si fermò per un mese abbondante - ma saranno utili a gara in corso. Insieme a Vlahovic, che "tornerà a segnare presto", garantisce l'allenatore, potrebbe anche esserci Kean, in ballottaggio fino all'ultimo con Miretti.

In porta, invece, tornerà Szczesny dopo il riposo goduto nella sfida contro la Samp. "L'Europa è molto stimolante: in campionato ci si prepara per conquistare i tre punti, qui possiamo vincere un trofeo" dice l'estremo difensore polacco. Come si supera il turno? "Dovremo ripetere la partita dell'andata, dobbiamo metterci ordine e compattezza - spiega il portiere - perché loro devono per forza segnare e perciò mi aspetto una squadra diversa". L'obiettivo principale rimane la qualificazione in Champions per la prossima stagione: "Il prossimo anno vogliamo giocare di martedì o mercoledì, credo che anche con il -15 possiamo arrivarci tramite il campionato" conclude Szczesny. Davanti al portiere ci saranno Bremer e Danilo, per il terzo posto si candida anche De Sciglio. Il terzino, infatti, sembra in vantaggio su Gatti e Rugani, mentre Bonucci è stato fermato dagli acciacchi delle due gare ravvicinate tra l'andata contro il Friburgo e la sfida di campionato contro la Samp. Oltre al capitano mancheranno anche Alex Sandro e Milik, più ovviamente a Pogba.

Vedi anche Europa League Mourinho: "Ora testa all'Europa League, penseremo al derby da venerdì" REAL SOCIEAD-ROMA ORE 21.00

Niente calcoli. Mourinho è stato chiaro alla vigilia della gara di ritorno con la Real Sociedad. "La prossima partita è sempre la più importante". E per questo al derby penserà da venerdì. Prima va portata la Roma ai quarti di finale ripartendo dal 2-0 in favore dei giallorossi e guai ad adagiarsi. "Non deve metterci in condizione di non dare il massimo perché domani sarà difficilissima - ha avvisato Pellegrini - . Alguacil ha parlato di tempesta, io dico battaglia e non ci spaventa farla". Lo dimostra il fatto che il capitano giallorosso giocherà dall'inizio nonostante i 30 punti di sutura alla testa che lo costringeranno a usare un caschetto protettivo. E quando gli viene chiesto se la presenza di Dybala possa aver inciso sul suo rendimento stagionale, risponde fugando ogni alibi. "Paulo non può mai essere un problema tattico". Per questo domani giocherà con lui e dietro ad Abraham, con Belotti recuperato per la panchina. "Una differenza con la formazione dell'andata sarà la presenza di Ibanez", ha invece aggiunto Mourinho che, come il suo capitano, rispedisce al mittente le domande sull'ambiente che la Roma troverà allo stadio. "Non avremo paura - ha assicurato lo Special One - Anzi, noi siamo felici di trovare una tempesta e penso che la Roma giocherà meglio in queste condizioni". Parole che rompono il silenzio stampa di protesta indetto dal club per via della conferma della squalifica del tecnico portoghese in campionato, ma precisando che alla vigilia avrebbero risposto solo a domande sull'Europa League.