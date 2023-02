Europa League: Juve e Roma in campo nell'andata degli spareggi contro Nantes e Salisburgo

EUROPA LEAGUE

Per i bianconeri la competizione è fondamentale in una stagione tormentata dentro e fuori dal campo. Giallorossi in Austria contro un avversario temibile

© Getty Images Juventus e Roma scendono in campo stasera nell'andata degli spareggi di Europa League. I bianconeri affrontano i francesi del Nantes all'Allianz Stadium (ore 21), i giallorossi di Mourinho sono impegnati in casa del Salisburgo (ore 18.45). Eliminata dalla Champions League, la Juve torna a giocare in Europa League a nove anni dall'ultima partecipazione. Debutto nella competizione per Allegri, che la considera un obiettivo fondamentale per una stagione tormentata dentro e soprattutto fuori dal campo. Europa League come trampolino di lancio per i bianconeri: in caso di successo nella finale di Budapest il prossimo 31 maggio, si garantirebbe il pass qualificazione per la Champions.

Vedi anche Europa League Juventus, Allegri: "Non è facile vincere l'Europa League, rispetto per il Nantes"

Avversario dei bianconeri nello 'spareggio' c'è il Nantes, affrontato e battuto nel 1996 nella semifinale di Champions League, poi vinta dagli uomini di Marcello Lippi, grazie ai gol di Gianluca Vialli all'andata e al ritorno. La tentazione tridente con Di Maria, Vlahovic e Chiesa è forte. Cuadrado e Bonucci sono recuperati anche se non ancora al meglio della condizione, Pogba invece rimane fermo ai box e "verrà valutato di giorno in giorno". In difesa giocherà sicuramente Bremer, anche perché è squalificato per la sfida di campionato contro lo Spezia.

Vedi anche Europa League Roma, Mourinho: "Obiettivo vincere domani, la finale è lontanissima"

Reduce dal pareggio di Lecce in campionato, la Roma affronta in Europa il temibile Salisburgo. Mourinho confida sull'ottimo momento di forma di Paulo Dybala, che a suon di gol e assist si sta letteralmente caricando la squadra sulle spalle. Alla Red Bull Arena il primo compito dei giallorossi sarà fermare gli attaccanti del Salisburgo. Occhi puntati in particolare sul brasiliano Fernando, ma soprattutto su Okafor, il jolly d'attacco della squadra del tecnico americano Jaissle. Mourinho dal canto suo può contare sul recuperato Wijnaldum a centrocampo: l'olandese già sceso in campo contro il Lecce potrebbe giocare un altro spezzone di partita in Austria per mettere minuti nelle gambe. Il Salisburgo non ha mai incontrato la Roma ma per le squadre italiane si è sempre rilevato avversario ostico. Quest'anno in Austria ha pareggiato 1-1 contro il Milan nella fase a gironi di Champions League e ha battuto due volte la Lazio (2-1 nel 2009, 4-1 nel 2018).