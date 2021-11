Spalletti non saluta il tecnico dello Spartak: "Si fa all'inizio, troppo facile alla fine quando hai vinto"

Luciano Spalletti nervoso a Mosca al termine della sconfitta del Napoli contro lo Spartak. Al momento di lasciare la panchina per rientrare negli spogliatoi il tecnico del Napoli si è rifiutato di stringere la mano al tecnico dei russi Rui Vitoria. Che dal canto suo non ha nascosto il suo disappunto per il mancato saluto del collega. "Perchè non mi è venuto salutare all'inizio - ha spiegato poi Spalletti nel dopo gara - Troppo facile alla fine quando hai vinto. Si saluta all'inizio!". E lo Spartak Mosca commenta su Twitter: "Alla faccia del fair play". Con l'emoticon del pagliaccio.