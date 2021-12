Sorteggio thriller per le italiane: rischio Barça per Napoli e Lazio

EUROPA LEAGUE

La fase a eliminazione diretta sarà preceduta dai playoff tra le seconde dei gironi e le squadre retrocesse dalla Champions

Finita la fase a gironi di Europa League arriva il momento delle partite a eliminazione diretta. Prima, però, lunedì prossimo a Nyon, saranno sorteggiati gli accoppiamenti dei playoff. Le prime classificate di ogni gruppo sono andate direttamente agli ottavi, mentre le seconde dovranno affrontare le terze classificate dei gironi di Champions per guadagnarsi l'accesso alla fase a eliminazione diretta. Le tre italiane dovranno fare gli spareggi, con Lazio e Napoli nel gruppo delle teste di serie mentre l'Atalanta in quello delle squadre che non lo sono.

Teste di serie sono le 8 seconde classificate della fase a gironi di Europa League mentre le 8 terze classificate della fase a gironi di Champions League non sono teste di serie. Al momento del sorteggio le squadre verranno accoppiate tenendo conto del fatto che i club dello stesso Paese non potranno affrontarsi. Le partite si disputeranno con un doppio confronto (andata e ritorno). Le teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa. I match di andata si giocano il 17 febbraio, mentre quelli di ritorno il 24 febbraio. Questo l'elenco completo:

Teste di serie

Betis

Rangers

Real Sociedad

NAPOLI

Olympiacos

LAZIO

Sporting Braga

Dinamo Zagabria

Non teste di serie

Barcellona

Borussia Dortmund

Sheriff

Lipsia

Porto

Zenit 

Siviglia

ATALANTA