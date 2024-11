Roma, Ranieri: "Dimostrato di non aver dimenticato come si gioca a calcio"

Si è infine parlato della prova di Hummels e delle condizioni di Dybala: "Il rigore? Un episodio che solo il Var può vedere, perché è arrivato un decimo di secondo dopo. Hummels un’esperienza incredibile, ha dato tanta sicurezza e ancora non è al top della forma. I tifosi saranno contenti di ritrovare quel campione ammirato in Germania. Dybala? Si è allenato talmente poco negli ultimi 20 giorni che un tempo oggi era più che sufficiente, piano piano tornerà in forma. Per adesso va bene così".