Roma, Ranieri: "Non è ammissibile prendere il gol del 3-2. Questa squadra deve diventare squadra"

DYBALA: "DOPO IL LORO GOL ATTEGGIAMENTO DA GRANDE SQUADRA"

Paulo Dybala è stato il grande protagonista della vittoria della Roma contro il Porto. "Grazie per le parole fanno piacere, credo che dopo il loro gol abbiamo avuto un atteggiamento da grande squadra, da veri uomini dentro il campo - ha detto la Jota a Sky Sport -. C’è stata all’inizio un momento di tensione che ci ha portato ad avere un po’ più di cattiveria in ogni contrasto e ogni palla. Trovando il gol abbiamo preso la fiducia con l’aiuto della gente che ci ha spinto". Sull'amore dei tifosi: "L’affetto che la gente ha con me, lo ha anche nelle strade. Sappiamo che questa stagione non è andata come ci aspettavamo tutti: ci sono successe tantissime cose. Adesso abbiamo una possibilità grandissima che gli anni scorsi ci ha portato a giocare delle finali, alcune dei miei compagni a vincere un trofeo. Sappiamo che l’Europa ci può dare tanto quest’anno quindi, l’abbiamo detto oggi nello spogliatoio prima della partita, abbiamo una possibilità". Parole al miele per Ranieri: "È arrivato nel momento in cui c’era tanta tensione. Lui è nato a Roma quasi dentro Trigoria e conosce questa piazza al massimo, sa quello che può tirare fuori da ogni giocatore. Lo fa con tutti, dal più grande al più piccolo, e fa quello che è meglio per la squadra, non guarda il nome di nessuno. Penso che questa sia una cosa importante per tutti, tutti sappiamo che abbiamo la stessa possibilità di giocare se diamo il massimo. Durante gli allenamenti penso che i risultati alla fine si vedano, adesso non dobbiamo mollare dobbiamo continuare così, dobbiamo essere coscienti di quello che stiamo facendo e di quello che possiamo fare più avanti".